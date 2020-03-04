拜登橫掃南方力抗桑德斯！「超級星期二」結果揭曉　溫和派整合奏效了

▲美國民主黨總統初選參選人拜登。（圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

美國2020總統初選「超級星期二」局勢大至底定，民主黨眾參選人中，前副總統拜登（Joe Biden）確定拿下9個州，並且在1州微幅領先；參議員桑德斯則確定贏得3個州，且最大票倉加州也幾乎篤定勝選。

「超級星期二」是2020初選中最重要的一役，這天民主黨將於14個州舉行初選投票，共和黨也將在13個州進行投票。根據美國廣播公司（ABC）報導，雖然拜登一舉橫掃美國南方各州，但桑德斯（Bernie Sanders）也在民主黨大本營加州大幅領先。

據ABC統計民主黨初選開票結果，拜登成功拿下阿拉巴馬州、阿肯色州、麻州、明尼蘇達州、北卡羅萊納州、奧克拉荷馬州、田納西州、德州和維吉尼亞州等9個州；桑德斯則在明尼蘇達州、猶他州和佛蒙特州勝利。

目前，緬因州民主黨初選戰況仍然膠著，拜登以34％得票率微幅領先桑德斯的33％。值得一提的是，豪擲重金參選的富豪彭博（Michael Bloomberg）僅在美屬薩摩亞取得優勢，但在本土各州則完全遭對手壓制。

桑德斯團隊原本期望能在「超級星期二」中大獲全勝，但隨著前南本德市長布塔朱吉（Pete Buttigieg）和資深參議員克羅布查（Amy Klobuchar）在最後一刻宣布退選，民主黨上演溫和派大整合，全力力挺拜登，對抗聲望領先的激進派代表桑德斯。

截至美東時間上午5時21分（台灣時間晚間6時21分），拜登共取得371張黨代表票，而桑德斯加上此次新取得的3州，共拿到301張黨代表票。根據民調拜登受到非裔、郊區和年長選民支持，而拉美裔和年輕族群則傾向支持桑德斯。

根據出口民調，選民最優先考慮的是候選人獲得提名的可能性，但健康保險是選民最關注的議題。

►酒精乾洗手下殺3折！～爆搶防疫神水來囉～