17年好友「一張照片」意外揭發親姊妹真相　連老公也是親兄弟！

記者李振慧／綜合報導

美國賓夕凡尼亞州一名女子近來發現自己相識多年的知心好友，竟然是有血緣關係的親生姊妹，過去17年來雖然有許多人說她們長得十分相似，但一直以為只是巧合，沒想到如今證實2人真的是姊妹。

居住在霍姆斯市(Holmes)的31歲女子托馬斯(Ashley Thomas)，17年前就讀費城的蘇茲伯格中學(Sulzberger Middle School)時，結識小她2歲的好友溫伯利(Toya Wimberly)，2人一見如故成為好友，甚至常常會被別人誤認為親姊妹。

托馬斯在2005年得知現在的父親邁克(Mike)並不是生父，然而她和對方的感情一直很好，母親過世後也是彼此相依為命，而溫伯利的父親肯尼斯(Kenneth)則常開玩笑表示，她就像是自己的女兒一樣，沒想到如今發現玩笑話竟然成真。

溫伯利近來和男友訂婚，肯尼斯將當晚的照片分享至臉書上，意外被托馬斯已故母親的友人看見，對方認出他當年曾與托馬斯母親約會。肯尼斯得知這件事後，立即與托馬斯進行DNA檢測，結果證實對方果然是他的女兒。

溫伯利表示，「當父親告訴我，托馬斯是我的姐姐，我立刻激動得哭了出來」，托馬斯當時的心情也一樣激動，「我嚇了一大跳，我這輩子都在他們身邊，從來沒想過肯尼斯就是我父親。」

托馬斯和溫伯利這對相差2歲的姊妹，不但有著相似的外型，2人就連個性也十分相似，都選擇創業當老闆，1個成為兒童運輸公司老闆，另1個則自己經營美髮沙龍，2人甚至在同一時間懷孕，就連伴侶也剛好是一對兄弟，種種奇妙的「緣分」如今終於找到了答案，2人目前計畫要以親姊妹的身分一起去邁阿密度假。

▼感情要好的朋友，竟然真的有血緣關係。（圖／示意圖，與本新聞無關／達志影像）

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