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新北宗教團體共同簽署防疫聲明　停辦暫緩活動還捐436萬防疫基金

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▲ 新北宗教團體共同簽署防疫聲明 停辦暫緩活動還捐助436萬防疫基金。（圖／新北市政府提供）

▲ 新北宗教團體共同簽署防疫聲明，停辦暫緩活動還捐436萬防疫基金。（圖／新北市政府提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府4日舉行新北市宗教團體防疫措施共同聲明儀式，市長侯友宜與三重宗教文化發展協會、中國佛教會、板橋福音堂等宗教界代表一同出席，簽署「防疫六大共同聲明」。侯友宜感謝各宗教團體支持市府防疫政策，並捐助「防疫基金」達436萬5千元，與市府齊心對抗疫情。

「讓民眾安心、安全、健康是我們所有人的責任，六大防疫宣言一定要做到！」侯友宜強調，進香、朝拜等活動人潮眾多、接觸頻繁，即便防疫工作再完善，也會碰到防不慎防的狀況，因此六大聲明最重要的是「避免人潮群聚活動」。

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侯友宜特別感謝許多宗教團體，配合市府政策停辦或延辦大型宗教活動，如金包里慈護宮停辦「二媽回娘家行腳活動」、中國佛教會將今年「國際佛誕文化節」與年底的「藥師佛文化節」併辦等，甚至以線上直播方式祈福、共修、閉關，減少信眾聚集；而板橋福音堂在防疫期間也完成環境消毒，並暫緩小組聚會、共餐等活動，期望在政府與宗教界的努力下，攜手安定民心，共同為市民健康祈福。

另外，侯友宜感謝各宗教團體在防疫期間，秉持大愛捐助新北市「防疫基金」達436萬5千元，以及捐贈口罩、酒精、消毒用品及額溫槍等防疫物資給學校和市民，更發揮宗教的力量，協助安撫居家檢疫者，舒緩他們不安的情緒，強化新北的防疫能量。

民政局表示，新北市宗教團體防疫六大共同聲明包括：支持市府防疫政策、宗教場域清潔消毒、避免人潮群聚活動、精簡宗教祈福儀式、做好自主健康管理、響應宗教線上祈福；希望藉由精簡或暫緩大型及室內活動，落實環境清潔，守護市民健康。

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