報復廟公打傷眼睛　酒店經紀教唆縱火「林森四面佛」全程錄影辯：只想潑漆

▲林森四面佛縱火案李姓主嫌辯稱只想找人潑漆報復，檢察官認定他一開始就教唆縱火。（圖為資料照／記者孫于珊攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市中山區「林森四面佛梵天分舍」去年底發生縱火案，李姓主嫌到案堅稱，因懷疑被該處廟公找人打傷他的眼睛，所以找鄭姓男子去「潑漆」報復，但因李男在現場全程錄影，事後還帶鄭男去洗三溫暖並支付1萬元，台北地檢署認定李男刻意教唆在現有人居住的處所縱火，4日將李男和鄭男依公共危險罪起訴。

▲林森四面佛縱火案延燒1小時，波及鄰近3間店面。（圖為資料照／記者黃彥傑攝）

2019年12樂7日，台北市中山區「林森四面佛梵天分舍」遭人縱火，導致鄰近的3個店面遭焚毀，警方調查，李姓主嫌在案發前，先把有機溶劑、油漆裝入容器內，放在四面佛廟附近巷弄，然後帶著鄭男到附近勘查地形，確認犯罪工具擺放位置以及逃逸路線。

縱火案當天，鄭男依指示前往縱或後穿雨衣逃離，李嫌則是附近巷口全程錄影，2人會合後，一起到三溫暖洗澡，並交付1萬元酬勞，火警現場延燒超過1小時，燒毀 3間店面、11輛機車，多人嗆傷送醫，所幸沒有造成人命損失。

▲林男全程在旁錄下鄭男縱火過程。（圖為資料照／記者張君豪翻攝）

鄭男先被循線逮捕後，坦承拿錢縱火，李男堅稱沒有受到他人指使，因為他懷疑先前和陳姓廟公有糾紛，疑遭陳找人打傷他的眼睛，所以才想要找人報復，但是他只要鄭男去潑漆，但因為他明明就在現場全程錄影觀察，檢察官不採信他的供詞，將2人一併依在現有人居住處縱火罪起訴。

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