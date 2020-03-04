「抗發炎護肝、抑制癌細胞」 專家研發有機薑黃...還能預防阿茲海默症

▲進入冬季後薑黃葉片枯黃陸續可採收 。（圖／農委會提供）



記者許展溢／台北報導

薑黃是全球知名的辛香料作物，也是炙手可熱的保健食品，台中區農業改良場今（4日）指出，薑黃非常適合在日照充足溫暖的地區栽種。近年和位於八卦山的「豐滿生技精緻農場」，建立有機薑黃栽培產業，合作開發多種薑黃養生食品與料理，產出薑黃素含量高達4-6%的有機薑黃，提高保健功能。

台中場博士陳裕星說明，薑黃含有多種保健成分，包括薑黃素、類薑黃素、類黃酮及多羥基薑黃素衍生物等，這些天然成分在過去20年間有非常豐富的研究報告，包括可抗發炎、護肝、抑制癌細胞轉移及預防阿茲海默症等。另外，薑黃因具有多種機能性成分，一般認為食用全薑黃的保健效果較為完整。

請繼續往下閱讀...

▲從土壤中翻出薑黃根莖陸續收穫整理 。（圖／農委會提供）



台中場表示，進行實驗研究，以高脂飼料餵食小鼠誘導脂肪肝模式，並在飼料中添加少量的全薑黃粉，發現可以改善小鼠脂肪肝與肝發炎現象。未來將持續以全薑黃為原料，開發具有護肝效果的產品，期望帶動國產有機薑黃發展功效認證產品。

台中場特別提到，八卦山台地過去以茶葉、山藥及薑為著名的農產品，近十年則發展出有機薑黃產業，與豐滿生技農場合作，以有機資材、有益微生物及不同作物輪作方式，改善了連作障礙及病蟲害問題，更生產出薑黃素含量高達4-6%的有機薑黃。有機栽培不僅對生態環境友善永續，消費者也吃得健康、安心。

▲多樣化的薑黃產品。（圖／農委會提供）