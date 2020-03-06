滯留湖北千人想返台被污名化　張小月：大多數台商熱愛台灣

▲滯留湖北台商家屬日前到陸委會陳情。（圖／記者屠惠剛攝）

記者曾俊豪／台北報導

滯留湖北台灣人包機返台與否，近期加深兩岸撕裂，甚至出現污名化陸配與台商的情況。海基會董事長張小月6日受訪時提到，自己所接觸到的陸配，都非常熱愛台灣，呼籲民眾團結和諧才是最重要的；至於台商，很多都想回到台灣投資，「絕大多數台商都是熱愛台灣」。

海基會下午舉行第10屆董監事會第10次聯席會議，董事長張小月親自主持。聯席會議開始前，張小月接受媒體採訪，針對滯留湖北台灣人包機返台進度，她表示，有關包機問題，大家都很重視，政府內部有統一口徑，由疫情指揮中心處理、答覆，相關協商都還在進行當中。

首批滯留湖北包機上月返台後，先是爆出名單並非我方所定，之後又傳出飛機上有確診病例，讓兩岸官方對後續包機展開角力，滯留湖北的台灣人及陸配也遭受輿論質疑。最明顯的案例，便是家住高雄的血友病童，隨母親返鄉探親，卻因為封城導致隨身藥物不夠用，一度用「千里送藥」的方式，跨海將藥物送到當地。

血友病童與母親上月24日終於回台，不過，在這之前，前外交人員劉仕傑在網路上爆料，兩人都是「中國人」，儘管陸委會出面澄清，血友病童與母親都是「中華民國國籍」，但輿論與社會氛圍，已經讓滯留的陸配、甚至是台商遭受不小壓力。

▲海基會董事長張小月。（圖／記者曾俊豪攝）

對此，張小月提到，自己在陸委會及海基會的這段時間，與陸配有更親的交流，「我所接觸到的，他們都非常熱愛台灣，投入這塊土地，都做出非常正面的貢獻。既然先來後到都是台灣人，民眾應該團結和諧，才是最重要的。」

對於台商，她指出，台商也是海基會重要的服務對象，新冠病毒對全球供應鏈衝擊，很多台商都想回到台灣投資，海基會都在提供協助，找地、找房。絕大多數台商都是熱愛台灣。

張小月舉例，海基會站在服務民眾的第一線，有免費的義務律師、台商財經法律顧問，歡迎需要的民眾多多利用，「新冠肺炎屬於不可抗力，希望勞資雙方透過協商方式，協助相關當事人與雇主協商、協調。」