學汽車修護、燃料系統　高職畢業即就業！北市教育局首推「車輛維修訓專班」

▲北市教育局開辦首屆「車輛維修產學訓專班」，輔導學生經由496小時的課程，完訓後取得專案汽車修護乙級技術士技能檢定證照。（圖／台北市教育局提供）

記者崔至雲／台北報導

為提升台北市技職教育與產業鏈結，北市教育局與勞動局及職能發展學院共同為學生開辦第一屆「車輛維修產學訓專班」，期輔導高三學生經由496小時的課程，完訓後取得專案汽車修護乙級技術士技能檢定證照，並媒合就業機會。

教育局指出，該專班已開始報名，報名至3月3日截止，凡就讀北市高中職3年級學生已取得汽車修護丙級證照者均可免費報名，預計錄取20名學生，於3月9日至6月24日進行培訓，採每週一至週四密集式授課方式辦理。本課程將為學生省下16,000至20,000元的培訓課程費用。

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▲▼北市教育局首推「車輛維修訓專班」。（圖／台北市教育局提供）

教育局說明，參加本課程可培養學生一技之長，深化學生職涯發展，強化學生銜接汽車修護就業市場的知能，提升職場競爭力。課程內容包含，器具使用與保養、汽車引擎修護、汽車底盤修護、汽車電系修護及工作安全與衛生等，期能讓學生學習到引擎本體機件、潤滑系統、冷卻系統、燃料系統等汽車引擎相關元件之故障檢修技術；啟動系統、充電系統、點火系統、燈光系統等汽車電系修護技術及傳動系、轉向系、煞車系及懸吊系等汽車底盤相關裝置檢修技術等，以利日後往動力載具修護技術員及汽車公司維修員等職涯發展。

▲北市教育局首推「車輛維修訓專班」。（圖／台北市教育局提供）

