新竹獸醫買奧迪必失竊！13年愛車被偷8次獲理賠762萬　自導自演詐保被收押

記者張君豪／台北報導

曾在新竹市動物保護及防疫所工作的陳姓獸醫師，長年購買高檔進口AUDI、保時捷轎車投保「丟車陪車險」，然後自己把高檔愛車開去藏匿製造愛車失竊假象，藉此向保險公司詐領高達480萬元保險金，警方接獲財團法人金融法制暨犯罪防制中心、保險公司反映上述異常紀錄展開調查。3日專案小組成員分赴新竹、苗栗逮捕陳姓獸醫和其妻子何女到案說明，檢警訊後陳姓獸醫遭台北地檢署收押禁見。

▲新竹市陳姓獸醫13年買名車，自導自演失竊詐領保險金762萬元遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

▲新竹市陳姓獸醫13年買名車自導自演失竊詐領保險金762萬元遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局偵查第四大隊第二隊日前接上述獲檢舉情資，陳姓獸醫多年來，陸續將名下高檔進口車投保高額「失竊險」及「丟車賠車附加險」然後自己把車開去藏匿報警失竊，藉此詐領高額丟車賠車險保險金，藉此反覆實施詐保總共四次得手理賠金額高達新台幣762萬元。

▲新竹市陳姓獸醫13年買名車自導自演失竊詐領保險金762萬元遭警方逮捕，警方查扣大批投保文件和汽車證件存摺等贓證物。（圖／記者張君豪翻攝）

警方調查：陳姓獸醫（47歲）曾在新竹市動物保護及防疫所服務，目前已離職無業在家，在2019年10月間，將名下高檔的AUDI S6跑車車輛開回老家苗栗縣後龍地區的農舍藏匿，後向新竹縣香山警方報案誆稱車輛失竊，更誇張的是陳姓獸醫僅以380萬元購買的ADUI S6跑車，卻投保價值489萬元的丟車賠車險，但因陳男持報案證明申請理賠，保險公司暫出險約400萬元，並暗中調查陳男的投保理賠紀錄。

結果查出陳男從2006年迄今，已有包含福特、奧迪、保時捷等8輛名車失竊，期間包含福特ESACPE休旅車、兩次AUDI A6轎車、一次AUDI S6跑車申請超過762萬理賠金，其中還有一輛保時捷凱燕，陳姓獸醫業以投保「丟車賠車險」542萬餘元，警方認定他購買保時捷休旅車也是利用詐保贓款所買，收案時一併查扣。

▲刑事局查扣陳姓獸醫假失竊的AUDI名車和正準備投保的保時捷凱燕休旅車。（圖／記者張君豪攝）

警方調查發現陳姓獸醫從06年迄今13年期間，反覆利用上述犯罪手法獲得4次總額762萬元理賠金，2015年陳男甚至與妻何女（40歲）兩人在新竹市開著AUDI A4、A6兩輛名車對撞製造假車禍，藉此賺取高額維修費用。陳嫌藏車製造失竊假象，多把車開到後龍老家農舍藏放，或者租用住處隔壁社區的機械停車位藏匿愛車詐保。

刑事局與新竹市警第一分局、桃園市刑警大隊第一隊、中壢分局、苗栗警竹南分局共組專案小組，並報請台北地檢署平組主任檢察官黃珮瑜指揮專案小組投入偵辦，警方3日拘提陳姓獸醫夫妻檔到案，並查扣保時捷凱燕休旅車一輛、奧迪A6，S6跑車各一輛、手機、名片、膛線刀1支、改造90手槍1把、子彈5顆、銀行存簿8本、金融卡2張等贓證物等贓證物。

全案經警詢後，以涉嫌詐欺、偽造文書、洗錢防治法等罪嫌移送台北地檢署偵辦，主任檢察官訊後認以目前尚有共犯在逃，且陳嫌有湮滅證據、勾串共犯及證人之虞為由，向該管法院聲請羈押禁見獲准、何女則無保請回。

【其他新聞】

►大麻可治新冠肺炎...謝和弦IG亂貼假資訊 刑事局約談下場曝

►影／離譜內鬼抓到了！洩露1家4口染新冠肺炎行蹤個資 內湖警副所長將嚴懲

►影／懲處出爐！洩露新冠肺炎病患接觸史 副所長被火速拔官+一大過



►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！