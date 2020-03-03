貼天安門坦克誆「疫情失控台北派兵鎮壓」　台中工人遭移送…警嗆：吃飽太閒

記者張君豪／台北報導

台灣政府目前正全面備戰防疫新冠肺炎（COVID-19）疫情擴散！兩岸的肺炎疫情資訊站卻也正式開打，3日下午刑事局偵四大隊宣布4件包含台灣民眾大陸假帳號、網軍發布的不實訊息，包含台中張姓網友在網路巴哈姆特論壇轉發：「疫情失控，台北派軍隊鎮壓」假訊息。

▲刑事局清查多起假疫情案件，偵四大隊大隊長林志誠說明清查過程。（圖／記者張君豪攝）

▲刑事局清查多起假疫情案件，來源均是大陸假帳號或者網軍。（圖／記者張君豪翻攝）

警方發現圖片卻是當年大陸鎮壓64天安門學運坦克車上街的圖片，張姓男子（26歲）訊後遭警方依違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條「散播不實訊息罪」移送台中地檢署偵辦，最重將可罰300萬元罰金以及3年以下有期徒刑。





▲刑事局警方分析假疫情散播帳號均有使用簡體字的特徵。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局偵四大隊指出，另外有Youtube帳號「扶龍王─世堅」在TVBS新聞直播底下留言造謠「武漢肺炎在臺灣超過817例，死亡500例，特別是屏東和臺南市重災區」等語，警方清查該用戶所上傳影片用字均為簡體字，且內容多與大陸相關之影片，警研判是對岸人頭帳號所為，藉機轉發假訊息擾亂台灣民眾士氣。

另外還有臉書帳號「Tang Jiachang」、「楊昕」、「Ruiliang Zhu」、「吳潚昌」散布「台軍方接管台北，蔡當局燒死疫情患者」及「爸爸是民進黨員跟王世堅吃飯，王世堅說目前台灣死了200人確診500人，台北及花蓮是重災」等多則假訊息，警方清查相關帳號發現同為大陸境外人頭帳號所為，請民眾勿信及轉傳。

另名臉書帳號「楊昕」於2月28日同步轉貼大陸知名網宏博主「孤烟暮蟬」貼文，內容為「從去年6月以來，灣蛙（台灣人）網軍就沒就消停過，現在是以其人之道還治其人之身罷了，我們就還是民兵而已」警方研判對岸網友已進行大規模串聯，接力發起境外假消息攻擊，大陸網軍、有心人士試圖影響台灣國家安全、打擊防疫工作士氣。

偵四大隊大隊長林志誠表示，今天才有違反居家隔離趴趴走的林姓民眾經法院裁處重罰一百萬元，加上政府快速通過肺炎防治紓困振興特別條例，散播假消息的刑責罰則相當重，呼籲民眾切莫成為疫情謠言推波助瀾的幫兇以免觸法。

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