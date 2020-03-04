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你成為你想成為的大人了嗎？其實「這樣」就是最好的你

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▲吃,吃貨,吃飯,開心,正妹,野餐,示意圖。（圖／CFP）

▲你成為你想成為的大人了嗎？（圖／CFP）

文／若終究沒有永遠，每個有你的瞬間都是多一點

我們看了許多自我實現的書，看著電視或網路影片中，每個人都以自己覺得最漂亮也最喜歡的樣子，出現在大眾面前，才知道不管是什麼樣子的人，都值得被愛，都擁有做自己的權利。

可是即便了解甚至看見了他們的實現，我們在許多渴望的面前，還是會卻步；在買衣服的時候，還是會將自己最喜歡的那件衣服放回去，然後把眾人的期盼拿到櫃檯去結帳。

請繼續往下閱讀...

說起來好像太渾渾噩噩，但其實這樣並沒有不好。因為每一個期盼的背後，都有著它的善意，即使這些善意未必和自己內心所想的完全相同，可是它就像一種力量，告訴你該往哪走，告訴你，怎麼做才不會錯。

於是我們在不同時期，帶著部分的自己，遵循著不同人的善意往前走著，儘管偶爾會忍不住脫序，也會偶爾在鏡子面前，認不出自己的形狀，或者偶爾在夜裡，想起那個曾經發誓一定要成為的樣子。

但我們都是在矛盾中跌跌撞撞，在終於走到某個出口後，卻又發現這不是自己想要的。於是我們抓著擁有，望著遠方，聽著誰的勸沒有離開，又背負著自己隱約的失望和難堪，想跨出腳步。

其實我們的矛盾，大多都來自於自己的期盼。我們期盼著成為什麼樣子，期盼著被喜歡，期盼著夢想能夠實現。卻忘記了，在我們一步一步往前或者一次又一次的跌跤以後，那些期盼和渴望都會變得不一樣，只是我們總是放不下曾經的自己，曾經想完成的夢。

可是完成或改變，並不代表著成功或失敗，只是我們都把從前背負得太重，只是我們都被自己給綁住了。

我不知道有沒有人真的找到自己的樣子了，也不知道自己必須等到哪一天，才能夠篤定地對世界、對自己說，這就是我的樣子。

我只知道，就算找不到也沒關係。因為每一個努力的當下，都是最閃亮的自己

▲若終究沒有永遠，每個有你的瞬間都是多一點。（圖／采實文化提供）

★本文經采實文化授權，摘自《若終究沒有永遠，每個有你的瞬間都是多一點》。

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