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罷韓連署書50萬份「精挑細選」40萬份　9日送交高雄選委會：你再剔除啊！

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▲▼罷韓四君子至中選會提出高雄市長韓國瑜罷免案,Wecare高雄發言人尹立、公民割草行動發言人李醫師、台灣基進黨新聞輿情部副主任張博洋、前高雄八一氣爆自救會會長陳冠榮 。（圖／記者李毓康攝）

▲罷韓四君子至中選會提出高雄市長韓國瑜罷免案 。（資料照／記者李毓康攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄「罷免韓國瑜」第二階段連署已衝破50萬大關，截至4日，距離離法定二階連署還有25天，罷韓團體宣布，每一張連署書將於9日就罷免戰鬥位置，提早20天遞件二階連署造冊予高雄選委會，並拉高送件量至40萬防止高雄市選委會「惡意剔除」送件量。

▲罷韓時程表,罷韓門檻。（圖／ETtoday製表）

▲ 罷韓時程表 。（圖／ETtoday製表）

Wecare高雄表示，依據選罷法二階連署總計60天要完成高雄公民數百分之10，也就是22.8萬人，並完成分里造冊遞件。而依據原本罷韓時程規劃，為求慎重因應韓國瑜惡意剔除，第一個30天力拼30萬連署，第二個30天完成分里造冊。16日即完成30萬連署，所有志工全日工作，希望在三月中遞件，讓投票日落在6/20至6/27間。

▲罷韓團體控訴出高雄市選委會，曾意圖剔除第一階段上萬份的提議書。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲罷韓團體控訴出高雄市選委會，曾意圖剔除第一階段上萬份的提議書。（圖／記者許宥孺翻攝）

罷韓團體拿出中選會的會議紀錄表示，在2020年1月17日第540次會議記錄顯示，「韓國瑜任命的政務官擔任主任委員的高雄市選委會，竟然曾經意圖剔除第一階段上萬份的提議書，使罷韓胎死腹中！」

Wecare高雄表示，政務官堅持在高雄選委會作用作為，以及組織犯罪型指派韓粉濫訴檢舉，跟高雄選委會唱雙簧，將提出四點措施因應，包括將原本送件30萬提高到40萬、選擇良率較高的連署書集中先遞件、比三月中更提早遞件以及提早投票日期，可望讓北漂學子均能返鄉投票。

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