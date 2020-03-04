32例印尼女看護高雄友人「有症狀」　收治隔離病房7天…現況曝！

▲案32例確診看護路徑。（圖／樹林區公所提供）

記者許宥孺／高雄報導

新冠肺炎（COVID-19）第32例確診病例的高雄友人在2月18日出現症狀，在26日被收治到醫院的負壓隔離病房當中，經過2採都是陰性，4日正式排除感染風險，而和這名女移工同宿舍的57人也同時解除管制。

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▲案32印尼籍女看護與高雄友人接觸程序（圖／記者吳奕靖翻攝）

據了解，32例印尼籍確診看護的友人年約20多歲，在高雄岡山一間工廠擔任員工，固定值晚班（21：00-06：00），16日至18日時曾與確診看護有密切接觸，18日晚間回到岡山後正常到工廠值晚班，直到25日因爲喉嚨痛到診所就醫，26日高雄市衛生局接獲新北市通報，隨即安排救護車載送女移工至醫院，並收治在負壓隔離病房進行隔離治療，經兩次採檢結果皆為陰性。

▲女移工在高雄的活動接觸史（圖／記者吳奕靖翻攝）

依照現行規定，二次採檢結果皆為陰性即排除感染風險，不過因當時這名女移工還有上呼吸道症狀，仍繼續收治在負壓隔離病房，從隔離日2月18日起計算，直到3月3日皆未出現其他症狀，已在4日出院並正式排除感染風險。

而和這名女移工同宿舍的57名工廠員工也同步在2月26日起停止上班自主隔離，隨著14天隔離期滿，且女移工也未有出現症狀，57人在4日正式解除管制，工廠夜班也恢復正常運作。

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