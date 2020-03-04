韓國瑜深夜直播吐心聲　每天工作12小時…「希望有一天離開不要有遺憾」

▲韓國瑜開直播跟市民聊聊近況。（圖／韓國瑜臉書直播）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜3日晚間在臉書開直播向市民朋有報告近況，對於近日來有酸民又說他每天都很晚出門，韓國瑜直接回嗆「一派胡言、滿口胡說八道」，網路的傳言是之前他帶職參選總統的照片，根本就不是現在的，他也強調為市民打拚是應該的，希望未來有一天離開不要有遺憾。

針對近日遭黑很晚出門上班，韓國瑜反駁，網路上傳的照片說他十點多出門上班，但是照片旁邊的隨扈一看就知道是國安局的人，根本就是不高雄市政府的警力，結果被狸貓換太子，「那是之前選總統的，一派胡言滿口胡說八道」。

除了反駁酸民之外，韓國瑜也公開每天的時間表，6點50分出門，7點40分至50分出門，一直忙到晚上8點半或10點才回家，每天在外面差不多12個小時，韓國瑜強調，市政是良心工作，要為市民打拚這是應盡的責任，「希望有一天離開的時候不要有遺憾和慚愧」，盡可能幫市民朋友做事。

此外，針對新冠肺炎疫情，高雄政府目前的防疫狀況，韓國瑜表示，我們年初一就開設一級防疫，因為高雄金巴黎舞廳發生感染情況，我們非常緊張馬上緊急消毒，所幸防範得宜，疫情控制得相當穩定。

但韓國瑜也說我不要把話講太滿，要小心謹慎應付，最近大家流行「超前部署」，白話文就是提早動手，我們1月25日就訂為一級開設， 因為看到武漢封城，就擔心會擴散「 我就緊張了」， 所以我們全國公共系統加強防護，勸導民眾勤洗手，之後2月16日觀察到天氣那麼暖和，又開始擔心登革熱，現在就提早規劃動手消滅登革熱，目前把高雄三民區當防範革熱的示範區，把登革熱熱點加強防護，這兩項工作都超前部署。

►居家防疫，內外大掃除的時刻到了！