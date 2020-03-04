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陸發布「細胞因子風暴」應對方式　可採用血液淨化治療、免疫治療

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▲▼武漢肺炎,新冠肺炎。（圖／路透社）

▲許多身體健壯的患者都因「細胞因子風暴」病情快速惡化。（圖／路透社，下同。）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸國家衛健委4日發布新版《新冠病毒診療方案》，在應對「細胞因子風暴」方面，加入了「免疫治療」與「血液淨化治療」兩項方案，避免患者病情在短時間內快速惡化，導致低血壓、凝血障礙、重要器官功能衰竭等症狀危及性命。

「細胞因子風暴」（Cytokine storm）是一種失控的免疫反應，當人體受到病原體感染時，會產生發炎反應，活化自然殺手細胞、巨噬細胞、嗜中性白血球等免疫細胞來消滅病原體，但在部分情況下，發炎反應會引起大量細胞因子產生，導致器官器官嚴重損傷、功能衰竭，進而引起病人死亡。

▲▼武漢肺炎,新冠肺炎。（圖／路透社）

「細胞因子風暴」也在許多危重症新冠肺炎患者的身上被發現，導致患者的病情在短時間內急速惡化，最終導致低血壓、凝血障礙、心肺肝腎等重要器官功能衰竭以及急性呼吸窘迫綜合症，危及生命。

為此，大陸衛健委在第七版「診療方案」中新增了對「細胞因子風暴」的應對，加入「免疫治療」與「血液淨化治療」兩項方案。

「免疫治療」的部分，診療方案中提到，免疫治療是指對於雙肺廣泛病變者及重型患者，且實驗室檢測IL-6（白介素6）水平升高者，可試用托珠單抗（Tocilizumab）治療。

▲▼武漢肺炎,新冠肺炎。（圖／路透社）

托珠單抗注射液是一種用於治療風濕等自身免疫疾病的藥物，同時也被用於抑制接受CAR-T治療的癌症患者可能出現的細胞因子風暴。從原理上講，托珠單抗注射液一款白介素6（IL-6）拮抗生物藥，儘管IL-6不是新冠肺炎中的唯一的炎症因子，但它是炎症因子的重要啟動信號，控制IL -6可能有助於細胞因子風暴的控制。

「血液淨化治療」方面，診療方案中指出，血液淨化系統包括血漿置換、吸附、灌流、血液／血漿濾過等，能清除炎症因子，阻斷「細胞因子風暴」，從而減輕炎症反應對機體的損傷，可用於重型、危重型患者細胞因子風暴早中期的救治。

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