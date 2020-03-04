耳痛、眼鏡起霧怎辦？醫解惑戴口罩「9大困擾」...網狂讚：超實用

▲長時間戴口罩會引起各種不適。（圖／記者林敬旻攝）



實習記者賴韻如／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，國人個個戴上口罩防風防病毒！但口罩戴整天也會戴出一堆「毛病」。大陸線上醫療服務平台「丁香醫生」日前整理出了9項網友對於戴口罩出現的種種困擾，尤其是配戴引起的不適，並幫大家一一解惑。

困擾1：眼鏡起霧怎麼辦？



戴口罩時，呼吸道正常排出的水蒸氣有時會遭口罩「阻擋」，無法順暢釋放到空氣中，只能通過口罩邊緣來釋放部分水蒸氣，就有可能會導致眼鏡起霧的情況。丁香醫生指出，「如果是氣密性較好N95及以上的口罩，建議壓緊口罩上緣的金屬邊框，若起霧則表示配戴不標準；如果是普通醫用口罩，可以嘗試在金屬條處壓紙巾，增加密封性。」

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▲在醫用口罩的金屬條處壓紙巾，可以增加密封性 。（圖／翻攝自微博）



困擾2：耳朵痛怎麼緩解？

長時間配戴掛耳式的口罩，會對耳部的接觸部位產生明顯的壓迫，導致耳後出現疼痛情況。對此，丁香醫生提供了一項親身測試有效緩解疼痛的「小撇步」，就是使用一個「牛奶箱上的提手」套在掛耳繩上，接著繞過頭部再戴口罩，這樣受力點就會避開耳朵，進而減緩耳部壓力。丁香醫生補充，目前測試了3種不同類型的口罩，包括KN95 、N95 和醫用口罩都非常有效，「牛奶箱提手長短則是選擇適合自己的就行了。」

▲利用牛奶箱提手可以受力點避開耳朵。（圖／翻攝自微博）



困擾3：呼吸不暢怎麼辦？

丁香醫生指出，部分口罩的「密閉性功能」比較強，尤其是N95類的口罩，對於長時間佩戴的人來說，多少都會存在著呼吸不暢的情況，「普通人可以在不同場景使用不同的口罩，平常時配戴的一次性的外科口罩或者一次性護理口罩，密閉性比較沒有那麼強，可以減少憋氣感，如果是待在人口密度不高的室外，也可以先取下透氣；若是配戴N95類的口罩明顯感受到呼吸受阻，那則是代表需要更換口罩了。」

困擾4：臉部出現勒痕怎麼辦？

丁香醫生表示，若是急性的勒痕，沒有造成破皮，其實是不需要特別去處理的，「因為皮膚有一定的彈性，可自行恢復。」另外，丁香醫生也建議，日常時可以選擇配戴舒適的「一次性醫用口罩」，必要場合再拿出N95類口罩即可。

困擾5：出現過敏、泛紅怎麼辦？

戴口罩時若出現過敏症狀，首先要注意是否為「不合格口罩」所引起的，通常在皮膚口罩覆蓋區域會出現的急性皮膚泛紅、長疙瘩和瘙癢，「除了立刻停用之外，可以局部塗抹弱效的藥膏，同時也建議先戴純棉口罩，外面再用合格的醫用口罩，減少皮膚的刺激。

▲長期戴口罩恐讓痘痘惡化，導致刺激性皮膚炎等等。（圖／記者李佳蓉攝）



困擾6：長痘痘怎麼辦？

丁香醫生指出，由於長時間配戴口罩，口周皮膚的油脂分泌旺盛，可能會導致口周痘痘出現加重的情況，尤其是女性為多，「這項處理方式首先是需要每天認真的洗臉，特別是口周區域。對於口周僅有粉刺，但還沒有出現紅色痘痘的人，建議提前每晚塗抹藥物來減少粉刺、預防痘痘。」

困擾7：戴口罩可以化妝嗎？

可以！丁香醫生表示，如果有化妝需求的人，盡可能的選擇「淡妝」，不要塗上太濃太厚的妝容，且每天晚上回家一定要仔細卸妝，做好皮膚清潔和保濕護理。

▲戴口罩時建議畫「淡妝」即可 。（圖／記者嚴云岑攝）



困擾8：戴口罩需要防曬嗎？

需要！丁香醫生指出，對於一些在室外工作的人來說，「絕對不要忘記塗抹防曬」，戴口罩雖然能阻隔某些紫外線，但是項眼周、額頭等沒有被口罩覆蓋的區域仍需要記得做防曬，以免導致皮膚的曬傷或者老化問題加重，甚至出現「口罩臉」。

困擾9：嘴唇乾裂怎麼辦？

丁香醫生表示，很多人會在嘴唇乾燥又無法喝水的情況下，不停地舔唇或者是撕咬乾裂脫皮，這樣會加重嘴唇乾裂的症狀，嚴重時更會導致「唇炎」的出現，「如果上班之後需要長時間的配戴口罩，建議大家在戴口罩的前後或者任何取下口罩的空閒時間，多次塗抹護唇膏或是凡士林。」