登門遞名片「承攬土方工程」遭拒　他持槍夜襲「射爆玻璃」判拘役

▲莊男承攬不到土方工程，竟怒持空氣槍把玻璃射破，所幸無人受傷，但莊男被法官判拘50日。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者孫于珊／台北報導

一名莊姓男子對品陽建設股份有限公司的一項建案非常感興趣，於是上門遞名片，表示有意承攬土方工程，不料遭對方拒絕，莊男因此怒持空氣槍，凌晨襲擊品陽建設公司，把強化玻璃射爆！台北地院審結，認為莊男行為危害社會治安，依毀損他人物品罪，判拘役50日，得易科罰金，可上訴。

判決指出，莊男因覬覦品陽建設公司的「品陽大苑」建案土方工程承包利益，於2019年6月28日，前往品陽建設公司的接待中心，透過遞送名片的方式，向品陽表達承攬下游土方工程，卻遭品陽以建案尚未發包為由拒絕，因此心生不滿，同年7月9日凌晨3時許，莊男身帶空氣槍，與綽號「瘋子」的男子，一同騎機車到品陽公司的接待中心，然後朝保全室外右側的強化玻璃開槍，一聲巨響，強化玻璃瞬間呈現網狀破裂，散落滿地。

警方獲報後趕抵現場發現，強化玻璃遭空氣槍射擊，自中心向外整面破裂，現場尋獲約0.5mm銅彈，但由於無法證明空氣槍具備殺傷力或破壞力，因此未扣案。而莊男被依毀棄損壞罪起訴，並於犯後坦承一切犯行。

法官審酌莊男與品陽建設公司並無恩怨，但莊男行為對社會治安有不良影響，考量他犯後認罪，且有調解意願，但最終未達成和解等一切情狀後，依毀損他人物品罪，判拘役50日，可易科罰金5萬元。

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