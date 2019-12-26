持武士刀刺破肺氣管！　幫好友「教訓」出人命判14年半

▲替金男教訓他，曾男拿小武士刀刺死江男。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名金姓男子和江男因毒品發生糾紛後，外出再度發生口角，遭江男持CO2 空氣槍射擊心生不滿，佯稱約出江男要還款，要曾姓及其友人「教訓」江男替他出氣，沒想到曾男直接拿著小武士刀直接刺向江男肺部，又用安全帽狂毆，短短1分多鐘導致江男氣絕身亡，曾男被彰化地院依殺人罪判14年6個月。

根據判決書，案發於2018年12月29日，曾男對江男嗆聲：「你拿CO2 （空氣槍）很厲害嗎？（臺語）」，隨即持涉案小武士刀由前而後、由下而上、由右而左，刺入再劃破氣管路徑長約21公分，另一名江男則是則持白色安全帽，多次毆打、猛擊江男頭部，2人行兇後，隨即搭車逃逸，卻把兇刀丟在現場，警方調閱路口監視器以車追人，隔天凌晨在曾男住處抓到江男，曾男還說：「就吵架打起來，這有什麼嗎？」，卻不知江男已因刀刺傷氣管與肺部，引起右肺出血，雙肺吸入血液後，導致窒息而死亡。

法官認為被告曾男與被害人江男雖無夙怨，然因友人金男發生糾紛，只為了「挺」金男，即同意接受所託「教訓」被害人，並進而對江男驟下殺手，其犯罪之動機實屬可議；又被告持鋒利的涉案兇刀作為兇器，行兇時涉案兇刀之刀柄當場斷裂，可見被告犯案之手段及力道均屬猛烈。

法官審酌被告於本案所為犯行，勢將令被害人家屬承受喪失至親、永遠無法弭平之傷痛，犯罪所生損害至鉅。惟考量被告於本院審理中終能坦承犯行，也多次向曾男父親、母親道歉，雖因未與被害人家屬達成調解，也無法取得曾男父親諒解，但曾男母親已當庭表示願意接受曾男道歉，量處其刑。

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