傅崑萁臨時提案通過！　國6「埔里至花蓮」3個月內重啟評估

▲交委會通過臨時提案，3個月內重啟國6埔里至花蓮研究，林佳龍表示會研議辦理。（圖／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／台北報導

立法院交通委員會今（4）日通過立委傅崑萁所提出的臨時提案，建請交通部於3個月內重新啟動國道6號埔里－花蓮之地質調查及踏勘研究。對此，交通部長林佳龍說明，會遵照委員提案進一步研議辦理，並會陳報行政院。

傅崑萁臨時提案內容指出，建請交通部於3個月內重啟國道6號埔里至花蓮段的地質調查及踏勘研究，並邀請國內及國際頂尖團隊參與，進一步檢討評估，推動工程可行性，以改善中部及東部聯外交通。

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▲傅崑萁認為國6埔里至花蓮段的評估都沿用舊資料，應該重新檢討評估。（圖／記者呂佳賢攝）

傅崑萁指出，該路段調查研究至今已20多年，但交通部後續對於該路段的評估，都是沿用舊資料，但現在時空、環境、地形、地貌等都有重大變化，應該要重新評估檢討，縮短東、西部發展差距，帶動團家永續發展。

對此，交委會今日通過該臨時提案，林佳龍也回應，建請案不是說就直接啟動及動工，後續會遵照委員意見，進一步研議。

事實上，根據交通部過去提出的國6東延初步評估報告顯示，初擬路廊全長約90公里，沿途會興建數座隧道與橋樑，且還需穿越中央山脈，但施工中會面臨到地熱、湧水及高岩覆等工程問題，再加上生態保育的爭議，不確定因素甚多。另外，初步評估工程總經費高達5000億元以上，工期也長達20年以上。