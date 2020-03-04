要錢不要命！22歲女「潛進隔離病房」偷手機　1分鐘得手開溜…次日才被抓到

▲22歲女潛入隔離病房偷手機。（示意圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

真是要錢不要命！廣州市第八人民醫院通報，一位22歲女子3月2日晚竟潛入該院隔離病區，偷走新冠肺炎患者手機1部，成功開溜後還到處趴趴走，3日才被警方抓獲。目前，她核酸檢測結果為陰性，但被判定為密切接觸者，正在該院隔離留觀。

據《澎湃新聞》報導，廣州市嘉禾街派出所3月3日發佈《緊急協查通告》稱，「楊某曾密切接觸過新冠肺炎確診患者，今早從市八醫院離開不知去向，」引起市民群眾關注。

4日，廣州市第八人民醫院通報相關情況，3月2日21點15分，22歲的楊姓女子（無業）非法潛入該院嘉禾院區1號住院樓3樓隔離病區，偷竊住院患者手機1部後離開醫院；患者發現自己手機不見後立即告知值班醫護人員，該院醫護人員第一時間向丟失財物患者瞭解情況並報警；嘉禾街派出所聯合相關部門迅速展開調查並查閱附近監視器畫面。

▲新冠肺炎傳染性超強。（圖／路透）

通報詳細指出，楊女於3月2日20點41分從醫院北門進入醫院，於21點15分乘坐電梯抵達1號樓3樓隔離病區，隨後進入隔離病區8號房，21點16分離開8號房，21點38分離開醫院沿德興路往南直行，途經市疾控中心南門外往東朝空港大道方向行走，不久之後走出攝影機範圍，全程有戴口罩。

3日15點24分，攝影機拍到楊女獨自一人在華英路一間廢棄工廠一樓附近走動（該工廠位於醫院東側、距離醫院約400公尺），16點54分被穿著防護服的公安在該工廠4樓控制，並由救護車帶回醫院隔離；當天21點30分，醫院採集她鼻、咽、肛拭子3份，送市疾控新冠核酸檢測，結果均為陰性。

當地公安透露，楊女是貴州銅仁印江土家族苗族自治縣人，有多起盜竊前科，身上搜出4部手機，其中1部為從醫院8號病房盜竊所得（該病房住有一名67歲男性患者）。

經公安機關初步詢問及市、區疾控中心進行流行病學調查，目前暫未發現她離開醫院後有與他人近距離接觸的情況。