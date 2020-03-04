竄改行政院公文！警政署抓「178件不實訊息」移送112人　46起IP位置在大陸

記者趙于婷／台北報導

因新冠肺炎流行性強，為避免影響疫情控制及造成民眾恐慌，警政署強力打擊網路不實假訊息案件，統計自109年1月23日迄今，刑事警察局及各警察機關已偵辦新冠肺炎相關假訊息178件，目前已移送79件112人。

▲中央流行疫情指揮中心呼籲民眾不要誤信假訊息。（圖／指揮中心提供）

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近期發現46起案件有IP位置在境外、使用簡體字及語法疑似大陸用語（小區、保安等），研判應係境外（大陸）人士使用帳號透過VPN（虛擬帳號）跳板方式所發送不實訊息，且偽造、竄改行政機關公文書以混淆民眾，例如「竄改行政院公文：『大家可以免費去醫院領十張口罩』」、「疫情失控，臺北派軍隊鎮壓」、「總統府公文頒布，禁止流傳新冠肺炎訊息的相關命令」、「台中現在是人間煉獄，總統說生化軍已經在作戰了」等，這些都是假訊息、假圖片、假公文，請民眾要特別注意辨識，也不要轉傳。

指揮中心也呼籲，民眾可多運用LINE搜尋官方帳號「疾管家」，或是撥打防疫專線1922或向各地衛生單位洽詢，以即時獲得防疫相關訊息，不要道聽塗說，隨意傳播假訊息。



▼假消息四處流傳，還有假造總統府的公文意圖散播不實訊息。（圖／指揮中心提供）