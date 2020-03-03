民主黨初選「超級星期二」前夕　溫和派整合「挺拜登」

▲布塔朱吉（右）退出民主黨總統提名初選，公開支持美國前副總統拜登（左）。（圖／路透）

文／中央社休士頓2日綜合外電報導

退出角逐民主黨總統候選人提名資格的克羅布查（Amy Klobuchar）、布塔朱吉（Pete Buttigieg）和歐洛克（Beto O'Rourke）在關鍵的初選「超級星期二」前夕，相繼替前副總統拜登背書，此舉無疑為拜登的總統夢打了一劑強心針。

《法新社》報導，這個戲劇性轉折出現在激烈選戰的關鍵時刻，凸顯民主黨亟欲在溫和派人選上達成共識，對抗聲勢領先的激進派桑德斯（Bernie Sanders）。

14州同時舉行初選的「超級星期二」（Super Tuesday）即將登場，民主黨其他5名角逐提名資格的參選人正積極爭取選民的支持，拜登（Joe Biden）也把握週末在南卡羅來納州（South Carolina）初選大勝桑德斯的氣勢乘勝追擊。

77歲的拜登正積極鞏固自己在黨內溫和派的地位，亟欲削弱桑德斯的領先優勢，因為桑德斯可能會在超級星期二拿下關鍵的代表人選票，取得難以翻盤的領先優勢。

38歲的布塔朱吉是印第安納州南本德（South Bend）前市長。他在德州達拉斯（Dallas）表示，他「樂於」替拜登背書，部分是因為拜登支持「正派」政治。

拜登就站在身旁，布塔朱吉說，「我在尋找可以讓我們每個人表現出最佳一面的人選，我鼓勵每位支持我的選民加入我的行列，因為我們在前副總統、即將當上總統的喬．拜登身上找到這項特質。」

這僅是拜登在忙碌跑場造勢的一天中獲得的眾多背書之一。

▲克羅布徹（右）也宣布退出初選，公開支持拜登（左）。（圖／路透）

克羅布查今天宣布退選，她的團隊表示，她將支持拜登，並和他一起在達拉斯登台造勢。

另一名退出民主黨初選的參選人歐洛克據傳也將與拜登在達拉斯一同登台。

克羅布查和布塔朱吉宣布退選，轉而支持拜登，對於拜登來說彌足珍貴。

拜登在前3個州初選失利下，選情一度告急，如今在初選最重要的「超級星期二」登場前，成了桑德斯的頭號對手。

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