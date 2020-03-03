新冠肺炎疫情打亂旅遊計畫　產險業已理賠逾1500萬

▲根據金管會統計，因應這波疫情，民眾旅遊延誤、旅行業者無法出團等情況，目前已理賠逾1,500萬元。（示意圖／pixabay）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情升溫，打亂不少人的出差、旅遊行程，金管會今（3）日表示，因疫情造成民眾旅遊延誤、旅遊業者無法出團等情況，目前已理賠約逾1,500萬元。

因應這波新冠肺炎疫情，金管會初步了解保險業理賠情況，目前都是產險業理賠，理賠金額逾1,500萬元，主要理賠的險種有4個，包括旅遊綜合險、旅遊不便險、郵輪綜合保險及旅行業者保險。

據了解，目前已有多家保險業者放寬旅遊不便險及醫療險的理賠，以富邦產險為例，2月已啟動關懷保戶措施，並於官網公告因應武漢肺炎的保險理賠應變作法，從優放寬旅遊不便險行程延誤不保事項「五、因任何政府機關之法律規定或行政命令所致者」的認定。

換句話說，不論旅遊當地（含轉機地）政府或台灣是否正式公告停航，保戶卻仍須繼續行程時，其行程延誤時數符合保單約定者將可獲得理賠，但若保戶於此時決定取消旅程，已經投保的旅平險可向本公司申請全額退費。

此外，醫療險也提高給付規格，民眾若已投保定額住院醫療保險，因確診罹患武漢肺炎而住院接受診療，療程中若入住「負壓隔離病房」，將比照加護病房標準升等給付；另有購買外科手術保障的保戶，因治療必要施行插管處置，則比照氣切手術給付手術醫療保險金。