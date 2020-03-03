快訊／桃園捷運：第三級旅遊警示地區入境　4日起禁搭大眾運輸工具

▲桃園捷運公司3日下午緊急宣布，4日凌晨0時開始，第三級旅遊警訊國家入境民眾，不得搭乘大眾捷運運輸工具返家。（圖／記者沈繼昌翻攝）



記者沈繼昌／桃園報導

針對新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）疫情持續延燒，桃園捷運公司3日傍晚宣布，配合中央流行疫情指揮中心開會決議通過交通部「居家檢疫者自機場返家交通方案」，自4日凌晨0時起，凡自第三級旅遊警示國家入境民眾（包括中國大陸、澳門、香港與韓國等），不得搭乘大眾運輸工具返家，應以親友接送為第一優先，或是搭乘機場排班計程車及租賃車返家。

▲桃園捷運公司3日公布，第三級旅遊警訊國家入境民眾，不得搭乘大眾捷運運輸工具返家。（圖／桃園捷運公司提供）

桃園捷運公司宣布要點如下：

1，依109年3月2日中央流行疫情指揮中心第12次會議，通過交通部「居家檢疫者自機場返家交通方案」，自3月4日零時起，從中國大陸、香港、澳門、韓國、義大利、伊朗等三級旅遊警示國家入境民眾，不得搭乘大眾運輸工具，且3月11日開始，倘入境居家檢疫者有違反該方案規定，仍搭乘大眾運輸者，將依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第15條，處以新台幣10萬元以上100萬元以下罰鍰。

2，桃捷公司依據前述會議所通過「居家檢疫自機場返家交通方案」，將加強宣傳及配合執行，於A12(機場第一航廈站)以及A13(機場第二航廈站)，設置宣傳立架及人員引導，自第三級旅遊警示國家入境民眾，應以親友接送為第一優先，或是搭乘機場排班計程車及租賃車，以點對點方式從機場返家，降低傳播疫情風險。

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