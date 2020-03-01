新冠肺炎謠言滿天飛　賴清德也受害！YouTube驚見假帳號

▲副總統賴清德遭大陸網軍冒辦假帳號，賴清德親上臉書粉專澄清。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情正在全球蔓延，1日刑事局提出假疫情謠言顯示：「大陸網軍全面大反攻！」昨天刑事局偵七大隊光一天就接獲18件不實疫情訊息案件，其中清查網路IP資訊，光是大陸網軍造謠的就高達13件，甚至連副總統當選人賴清德都被大陸網軍創設YouTube假帳號，目前賴清德辦公室已向刑事局檢舉，警方正調查中。

▲刑事局偵七大隊大隊長黃水願證實警方接獲檢舉展開調查。（圖／記者張君豪攝）

近日假疫情中，最離譜的是一名台灣家住高雄的上班族陳姓女子（30多歲）日前聽聞，有人說高雄港碼頭工人有新冠肺炎確診病例，呼籲大家小心，陳女未經查證就在自己工作的LINE群組上傳播這個假訊息，引起網友人心惶惶。

後來這個情況經高雄市衛生局、警方派人追查，這才發現原來該名疑似武漢肺炎病例確診的碼頭工人所罹患的僅是一般感冒導致扁桃腺發炎，根本就是虛驚一場，這名女網友因此觸犯傳染病防治法第63條，遭警方約談函送法辦。

刑事局另起接獲一名大陸女網友「大陸女孩的聲音」冒名以台灣副總統賴清德的照片和姓名、註冊知名社群影音平台「YouTube」帳號，案件經副總統賴清德幕僚聯繫刑事局後展開調查。

警方指出，大陸網軍帽名註冊副總統賴清德YouTube假帳號，並透過這個帳號發布中國防疫做得好，在影片中屢屢稱頌中國；賴清德辦公室發現後已經向刑事局檢舉，日前這個大陸網友冒用的假帳號自製影片公然嗆聲，說他是同名同姓，是個叫做賴清德的中國人。

刑事局表示，這個YouTube賴清德帳號，不只用了賴副總統本名並且盜用肖像，該帳號創立後第一則影片就大力讚揚中國防疫，第二則影片則是「中國女孩心聲，台灣依舊美麗，但政客讓他變醜陋」，「雖然現在許多台灣人，對中國有很多偏見很不友善的聲音，但我不會輕易否定教科書裡，從小教給我們的對同胞的愛。」

警方認為如此冒用很容易造成台灣民眾混淆，目前將朝妨害名譽罪嫌受理偵辦。賴清德也緊急在自己臉書粉絲專頁大動作PO文澄清：「此頻道涉及冒用賴清德本人身分，並已違反YouTube 禁止事項，加上此頻道的傳播有擴散趨勢，賴清德辦公室已正式提出檢舉，以正視聽，請大家注意，切勿受騙！」

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