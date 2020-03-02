　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

臉書PO「中國警察押疫區學生來台南」　台南白目男拒到案嗆：來抓我啊！　

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者張君豪／台北報導

台南市一名無業的邱姓男子（50歲）因為有特定政治狂熱，居然在新冠肺炎（COVID-19）疫情日益嚴重之際，透過自己臉書散播獨家新聞：「整批的疫區中國學生在中國警察的護送之下。趁著夜色已經回到了某大學校區。從此臺南東區淪陷。最近旅遊請不要來臺南。」遭到網友檢舉，刑事局函請疾管署認定為假疫情訊息，警方嘗試約談邱男到案說明遭到拒絕，邱男反嗆：「你們有拘票就來抓我啊！」拒絕到案，警方目前將他依違反社維法函送台南地方法院簡易庭裁處。

▲台南市一名邱姓男子造謠大陸疫區學生被押來台南，警方將他依社維法函送裁處。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台南市一名邱姓男子造謠大陸疫區學生被押來台南，警方將他依社維法函送裁處。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局調查，台南市這名無聊的邱姓民眾，日前拍到台南某大學一群學生推著行李前來參加寒假營隊，他自拍影片並貼上不實的武漢肺炎假訊息：「中國大陸整群的中國留學生撤離回到某大學，非常可怕，這不是第一批，還有更多批的學生都已經先進去了，現在整個某大學淪為疫區，臺南市東區已經淪陷。」

邱男在自己臉書上傳這些不實圖文造成人心惶惶；警方函情中央流行疫情指揮中心認定，並向該大學查證，該批學生為參加該大學舉辦營隊活動之國內學生，並非中國留學生，邱民未加查證即評斷臺南東區將淪為疫區，並叫大家不要來臺南旅遊，言論恐有造成民眾恐謊，擾亂公共安寧，將他依違反社會秩序維護法第63條涉嫌造謠等罪嫌函送法庭裁處。

▲台南市一名邱姓男子造謠大陸疫區學生被押來台南，警方將他依社維法函送裁處。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台南市一名邱姓男子造謠大陸疫區學生被押來台南，警方嘗試約談後心虛PO文道歉。（圖／記者張君豪翻攝）

事後邱男居然心虛在臉書發文道歉：「道歉聲明：台南東區根本沒大陸過來的學生」、「台南東區是人間天堂，歡迎大家踴躍來台南旅遊」甚至還宣稱自己要開始逃亡。刑事局呼籲，2月25日「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」業經立法院三讀通過，第十四條明定「散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者」將可處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣三百萬元以下罰金，民眾於社群媒體發表疫情相關言論應多加查證以免觸法。

根據刑事局偵查科統計：109年1月23日至109年3月1日，警察機關偵辦武漢肺炎相關網路假訊息案件計150件，其中已移送78件111人，其他假疫情檢舉案件警方仍在積極偵處中。

【其他新聞】

►大麻可治新冠肺炎...謝和弦IG亂貼假資訊　刑事局約談下場曝

►影／離譜內鬼抓到了！洩露1家4口染新冠肺炎行蹤個資　內湖警副所長將嚴懲

►影／懲處出爐！洩露新冠肺炎病患接觸史　副所長被火速拔官+一大過

►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！

 
ET快訊
第41例為20多歲女行政人員　在醫院或家中遭感染「難追蹤」
法國2位市長確診新冠肺炎　暫停競選活動送醫治療
網紅從韓國回台沒隔離！秒參加YouTuber走鐘獎　沒戴口罩
案34退休婦與案24北部女「住同醫院」
實名制口罩可多買了！3/5起「成人7天3片、兒童5片」
ET民調／85％憂新冠肺炎大爆發　62.9％支持公開隔離地點
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

空運「二氧化鈦」怪怪的...　神秘鐵桶掀開竟是496公斤K他命原料

很會拉！皮條客4個月攬1400人被逮　吐7萬佣金再罰9萬

獨／上櫃科技公司官司敗訴股價將跌　董娘內線交易把錢藏保險箱

3辣妹「藏美容會館」等翻牌！每節50分鐘1700元　他領進包廂一次抽900

臉書PO「中國警察押疫區學生來台南」　台南白目男拒到案嗆：來抓我啊！　

土庫養豬場228連假偷排廢水散惡臭　業者無照！開罰最高600萬

他挺館長IG留言怒嗆李婉鈺「306678」！男網友：只是說氣話…判罰8千確定

百歲人瑞發抖抽搐！70歲女兒路邊求救　清水警鳴笛開道10分鐘抵醫院

高雄婦領497萬「幫還房貸」　女兒：早還完了！警及時阻詐

雲林虎尾溪河床驚見白骨　捕魚移工嚇壞！警消擴大搜索

孩子從溜滑梯丟大把石頭挨罵！　新北媽氣炸嗆人：他一個人丟？

霸氣人夫送老婆5萬元LV包包！ 結帳竟刷她的卡：有喜歡就好^^

勿放到自動關機、充整晚比不充好　他曝：手機電池量低於20%耗損快

77歲爺領老人金遭歹徒尾隨行搶 反被一擊K.O...網驚：小龍回來啦！

等7年登《歌手》踢館「撕心裂肺飆唱」　PK蕭敬騰失敗哭了：太難受

柴散步突奔池塘游泳！媽崩潰抓狂　高八度召喚回來...網笑：叫聲太魔性

21歲女歌手飆自創曲「海豚音+RAP」　蕭敬騰超驚豔：怎麼會那麼厲害

ㄎㄧㄤ爆海龜湯！室友慘遭殺害 歹徒牆留恐嚇文...她瞎猜「我就爛」

下午茶首選！在家手作舒芙蕾鬆餅　「高挺外表+綿密口感」甜點控最愛

高爾宣小時候就看閻奕格比賽　cue她黑歷史「決賽有4個胸部XDD」

空運「二氧化鈦」怪怪的...　神秘鐵桶掀開竟是496公斤K他命原料

很會拉！皮條客4個月攬1400人被逮　吐7萬佣金再罰9萬

獨／上櫃科技公司官司敗訴股價將跌　董娘內線交易把錢藏保險箱

3辣妹「藏美容會館」等翻牌！每節50分鐘1700元　他領進包廂一次抽900

臉書PO「中國警察押疫區學生來台南」　台南白目男拒到案嗆：來抓我啊！　

土庫養豬場228連假偷排廢水散惡臭　業者無照！開罰最高600萬

他挺館長IG留言怒嗆李婉鈺「306678」！男網友：只是說氣話…判罰8千確定

百歲人瑞發抖抽搐！70歲女兒路邊求救　清水警鳴笛開道10分鐘抵醫院

高雄婦領497萬「幫還房貸」　女兒：早還完了！警及時阻詐

雲林虎尾溪河床驚見白骨　捕魚移工嚇壞！警消擴大搜索

空運「二氧化鈦」怪怪的...　神秘鐵桶掀開竟是496公斤K他命原料

一聽口音所有人退10步！上海妹子得流感「診所折騰3hrs」謝醫護：有你們真好

奴才PO文抱怨媽「打兒子卻護狗」　網聽巴哥犬名全歪樓：好有畫面

富岡交通船碼頭「大洋88」進駐施工　民眾與釣客禁入工區

日本國內8成新冠感染者未傳染他人　厚勞省：室內空氣流通會改善

新冠肺炎持續升溫！金門宣布：疫情指揮中心一級開設　杜絕境外移入

單鏡頭手機也能拍3D照片！臉書新AI技術可將用戶2D照片轉3D

《女鬼橋》全台周末票房冠軍！上映4天「已有觀眾2刷」：隱藏謎底解開了

很會拉！皮條客4個月攬1400人被逮　吐7萬佣金再罰9萬

清晨5點變成貓！紅衣家犬穩坐圍牆「面掛微笑」　她開門看傻眼

娶泰國超正變性皇后！　土豪哥曝「超幸福房事」

社會熱門新聞

小五起遭性侵11年！女大生冰存保險套　媽媽男友下場曝

即／台北驚傳「自主管理男」超商外猝死

4辣妹藏家裡「壞一次1500元」

台中少婦全裸卡遮雨棚！12樓→4樓嚇壞人

國道開內側車道車速91公里挨罰　法官認定龜速

無業大叔「552部羞片」全上傳論壇

台南將軍槍擊命案再添1亡魂　郭女凌晨不治

水上教練騙看梅花鹿　沙灘上7天「強硬訓練」4回

新冠肺炎害載嘸人　2運將互K爆血

搭高鐵下左營　桃園女陳屍墾丁大灣岸際

送臨終患者回家　救護車駕駛車禍被判刑

差1個月出獄父子團圓！遭6人私刑死

遭爆拒送便當到醫院　正忠排骨道歉了

缺錢買毒搶刮刮樂！

更多熱門

相關新聞

天貓2日起每天供300萬個口罩　專供湖北人

天貓2日起每天供300萬個口罩　專供湖北人

面對突然來襲的新冠肺炎疫情，口罩成為疫情防控的「標配」，但需求與產能不足的矛盾，使得各地口罩緊缺，一罩難求。阿里巴巴官方3月2日公佈，今日起，每天將提供300萬個口罩，專供湖北省居民下單，售價每個2元人民幣（約新台幣8元）！

沒錢買手機聽網課！國三女陷焦慮自殺

沒錢買手機聽網課！國三女陷焦慮自殺

2男伊朗感染…出現症狀都「急趕回北京」！

2男伊朗感染…出現症狀都「急趕回北京」！

武漢每天仍有數百新增確診病例…從哪裡來？

武漢每天仍有數百新增確診病例…從哪裡來？

香港佛堂再增1確診！女義工「負責切菜」

香港佛堂再增1確診！女義工「負責切菜」

關鍵字：

刑事局台南市學生營隊肺炎疫區謠言

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

被爆是「謝和弦前女友」成語蕎發聲了

男大生超狂自我隔離…30天沒傳染人

同機旅客有人確診！台以色列團行程中斷

新天地教主哥「也得肺炎」搶救5天亡！李萬熙爆搭船逃跑

《梨泰院》安普賢拿過金牌　真實身分惹不起

蕾菈走紅毯中門大開　滴妹也來了辣翻

WHO赴中國考察　公布新冠肺炎14症狀

木星走鐘獎「沒穿內衣」現身

她泳池邊慶生　丈夫倒24kg乾冰「製造視覺效果」3人慘死

小五起遭性侵11年！女大生冰存保險套　媽媽男友下場曝

即／台北驚傳「自主管理男」超商外猝死

印尼2.6億人「0例確診」　前線醫生曝真相

謝和弦「踩羊頭」打卡暨南大學遭譴責！

CIRCUS小馬消失9年現況曝光！引退當上CEO…娶回英國正妹

新冠肺炎中國停工2個月　NASA釋出「空汙衛星對比圖」震撼雙眼

更多

最夯影音

更多
孩子從溜滑梯丟大把石頭挨罵！　新北媽氣炸嗆人：他一個人丟？

孩子從溜滑梯丟大把石頭挨罵！　新北媽氣炸嗆人：他一個人丟？
霸氣人夫送老婆5萬元LV包包！ 結帳竟刷她的卡：有喜歡就好^^

霸氣人夫送老婆5萬元LV包包！ 結帳竟刷她的卡：有喜歡就好^^

勿放到自動關機、充整晚比不充好　他曝：手機電池量低於20%耗損快

勿放到自動關機、充整晚比不充好　他曝：手機電池量低於20%耗損快

77歲爺領老人金遭歹徒尾隨行搶 反被一擊K.O...網驚：小龍回來啦！

77歲爺領老人金遭歹徒尾隨行搶 反被一擊K.O...網驚：小龍回來啦！

等7年登《歌手》踢館「撕心裂肺飆唱」　PK蕭敬騰失敗哭了：太難受

等7年登《歌手》踢館「撕心裂肺飆唱」　PK蕭敬騰失敗哭了：太難受

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面