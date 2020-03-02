臉書PO「中國警察押疫區學生來台南」　台南白目男拒到案嗆：來抓我啊！　

記者張君豪／台北報導

台南市一名無業的邱姓男子（50歲）因為有特定政治狂熱，居然在新冠肺炎（COVID-19）疫情日益嚴重之際，透過自己臉書散播獨家新聞：「整批的疫區中國學生在中國警察的護送之下。趁著夜色已經回到了某大學校區。從此臺南東區淪陷。最近旅遊請不要來臺南。」遭到網友檢舉，刑事局函請疾管署認定為假疫情訊息，警方嘗試約談邱男到案說明遭到拒絕，邱男反嗆：「你們有拘票就來抓我啊！」拒絕到案，警方目前將他依違反社維法函送台南地方法院簡易庭裁處。

▲台南市一名邱姓男子造謠大陸疫區學生被押來台南，警方將他依社維法函送裁處。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局調查，台南市這名無聊的邱姓民眾，日前拍到台南某大學一群學生推著行李前來參加寒假營隊，他自拍影片並貼上不實的武漢肺炎假訊息：「中國大陸整群的中國留學生撤離回到某大學，非常可怕，這不是第一批，還有更多批的學生都已經先進去了，現在整個某大學淪為疫區，臺南市東區已經淪陷。」

邱男在自己臉書上傳這些不實圖文造成人心惶惶；警方函情中央流行疫情指揮中心認定，並向該大學查證，該批學生為參加該大學舉辦營隊活動之國內學生，並非中國留學生，邱民未加查證即評斷臺南東區將淪為疫區，並叫大家不要來臺南旅遊，言論恐有造成民眾恐謊，擾亂公共安寧，將他依違反社會秩序維護法第63條涉嫌造謠等罪嫌函送法庭裁處。

▲台南市一名邱姓男子造謠大陸疫區學生被押來台南，警方嘗試約談後心虛PO文道歉。（圖／記者張君豪翻攝）

事後邱男居然心虛在臉書發文道歉：「道歉聲明：台南東區根本沒大陸過來的學生」、「台南東區是人間天堂，歡迎大家踴躍來台南旅遊」甚至還宣稱自己要開始逃亡。刑事局呼籲，2月25日「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」業經立法院三讀通過，第十四條明定「散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者」將可處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣三百萬元以下罰金，民眾於社群媒體發表疫情相關言論應多加查證以免觸法。

根據刑事局偵查科統計：109年1月23日至109年3月1日，警察機關偵辦武漢肺炎相關網路假訊息案件計150件，其中已移送78件111人，其他假疫情檢舉案件警方仍在積極偵處中。

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