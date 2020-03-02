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超逼真診斷書「李登輝罹新冠肺炎腦死」假的！　警籲勿轉傳

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▲對岸網路社群流傳一張前總統李登輝罹患新冠肺炎腦死命危的診斷證明書，經警方查證證實為假訊息。（圖／記者張君豪翻攝）

▲對岸網路社群流傳一張前總統李登輝罹患新冠肺炎腦死命危的診斷證明書，經警方查證證實為假訊息。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

光是3月1日，刑事局破天荒接獲18件不實疫情訊息案件創下紀錄！警方清查網路IP資訊，大陸網軍造謠的就高達13件，其中最誇張的假疫情是有網友透過臉書帳號假傳「國家安全局密報假公文」散播：「李前總統因武漢肺炎逝世」，雖然警方力求調查，但因散播假訊息的多是大陸網軍、追查不易；更離譜的是昨天晚間大陸網軍透過對岸社群平台「天涯」「百度貼吧」散播一張變造的台灣榮民總醫院外流的診斷證明書聲稱：「登輝老兒要掛了」，這張疑似台灣榮民總醫院流出的診斷證明書維妙維肖、相當逼真，引發網友討論。

▲對岸網路社群流傳一張前總統李登輝罹患新冠肺炎腦死命危的診斷證明書，經警方查證證實為假訊息。（圖／記者張君豪翻攝）

▲對岸天涯論壇1日流傳一張前總統李登輝罹患新冠肺炎腦死命危的診斷證明書，經警方查證證實為假訊息。（圖／記者張君豪翻攝）

2日晚間刑事局已查證確認這張維妙維肖、幾可亂真的診斷證明書是偽造，將深入調查並呼籲民眾切莫轉傳。警方證實：昨天晚間有大陸網友在對岸社群平台「天涯論壇」惡搞上傳一張台北榮民總醫院的診斷證明書，上頭寫著前總統李登輝大名，該偽造圖文寫著「新型冠狀病毒感染嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）」甚至還有醫囑：「病人住院中病程進展迅速」、「目前呼吸心跳驟停…無自主呼吸，雙側瞳孔對光反射消失」。

▲對岸網路社群流傳一張前總統李登輝罹患新冠肺炎腦死命危的診斷證明書，經警方查證證實為假訊息。（圖／記者張君豪翻攝）

▲對岸網路社群流傳一張大陸網軍造謠前總統李登輝的假病情，經警方查證確認為假訊息。（圖／記者張君豪翻攝

最離譜的是醫囑甚至還寫明：「病人病情危重、腦幹反射消失，符合腦死亡，治療以葉克膜維持生命體徵為主」，因為全篇診斷證明書都用繁體字且整張證明書格式相當仿真，連榮總醫院院長、主治醫師都跟台灣該醫院現職院長、醫師相符，不少台灣網友看了紛紛驚呼：「真的假的？」、「這是真實的嗎？為什麼我們在台灣都不知道？」

也有網友把相關圖文資訊轉給警方檢舉，2日晚間警方向疾管署、相關醫療機關查證確認這是張大陸網友惡搞的診斷證明書，警方將循線深入追查，但警方藉此呼籲：民眾切莫轉傳這張不實造謠前總統李登輝罹患新冠肺炎假訊息，或散播前總統腦死不實資訊以免觸犯《疾管法》、與新通過的《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》遭到重罰。

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