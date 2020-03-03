▲ 率先全國基隆推動「工業區立體化」，林右昌：升級轉型創造就業機會。（圖／基隆市政府提供）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府配合行政院祭出的「工業區更新立體化發展方案」，擬定基隆市工業區立體化方案，提供基隆市六堵及大武崙工業區廠商最高150%的容積率獎勵，鼓勵廠商升級轉型及翻新廠房，除解決企業缺地問題，並且可以增加更多就業機會，市長林右昌表示，市府會提供單一窗口，全力協助廠商投產、搶得先機。

產業發展處長林青海指出，受美中貿易戰影響，台商紛紛返鄉佈建新的營運據點，造成工業區土地一地難求。行政院於2019年將原「都市型工業區更新立體化發展方案」擴大適用並更名為「工業區更新立體化發展方案」，加速推動廠房更新立體化，扶植產業自有投資研發、工安環保改善、設備汰舊換新，並強化台商回台投資吸引力。內政部並配合修正《都市計畫法台灣省施行細則》，希望在兼顧環境與經濟發展下，解決企業缺地並加速投資台灣。

林右昌說，基隆市山坡地比例高達95%，中央的工業區立體化方案對於基隆的工業區不啻是一大福音，市府陸續推動工業區解編、北五堵國際研發新鎮開發，以及基隆河谷廊帶解禁，再加上工業區立體化方案，將對廠商的投資提供很大的誘因，可以促進製造業廠商升級、轉型，同時創造就業，市府會請產發處提供單一窗口，儘快取得建、使照，儘快投入生產、搶得先機。

基隆市政府依據「工業區更新立體化發展方案」之上位指導原則，考量本市腹地狹小，工業用地供給有限，擬定「基隆市工業區立體化方案」，致使基隆市都市計畫乙種工業區、產業專用區（基準容積於240％含以下）藉由提升容積率方式強化產業用地使用效率。

產業發展處長林青海指出，本方案容積獎勵項目包括：1.新增投資、2.能源管理、3.捐贈產業空間三項。廠商新增投資，給予最高獎勵容積15%；廠商捐贈產業空間或繳納回饋金，給予最高獎勵容積30%。另外針對能源管理容獎項目也修正，調整為取得「ISO 50001能源管理系統」證書者，給予獎勵容積2%、設置太陽光電發電設備於廠房屋頂範圍50%以上者，給予獎勵容積3%。

產發處表示，依基隆市都市計畫乙種工業區、產業專用區現有總面積236.7公頃估算，工業區立體化之後，可望增加投資總額約1420.2億、提供約14202個工作機會，對基隆市經濟發展、土地需求的緩解、就業機會均有莫大助益。

基隆市政府將在地產業創新發展之空間需求列為重大政策之一，短期以工業區立體化方案推動，藉由容積獎勵方式，除了可強化產業用地使用效能，提供創新產業發展所需空間外，並可鼓勵民間加速投資，促進產業升級轉型並提升國內投資動能。

另外，可加速推動都市地區及非都市地區之工業區立體化廠房發展，扶植更多具高值潛力企業，獎勵產業自我投資創新研發、工安環保改善及設備汰舊換新等，長遠政策方向則透過北五堵研發新鎮園區計畫等規劃，創造更多更優質的產業用地，解決企業缺地問題並加速投資，創造就業機會。

「時間存在的意義就是襯托妳的美麗」