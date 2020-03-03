預防「反向輸入」　陸病毒病所專家赴伊朗協助抗疫

▲病毒病所研究員馬學軍一行前往伊朗協助防止新冠肺炎疫情擴散。（圖／翻攝中國疾控中心官網）

記者魏有德／綜合報導

大陸疾病防控中心昨（2日）指出，病毒病所研究員馬學軍赴伊朗援助新冠肺炎疫情防控。陸媒報導，馬學軍主要任務為指導伊朗開展新冠病毒實驗室檢測、對伊朗的疫情研判提供技術支持，以及利用已初見成效的防控策略和經驗，幫助伊朗衛生部門加強應對能力，遏制疫情在全球擴散並防止病例反向輸入。

▲伊朗是中東地區新冠肺炎疫情最嚴峻的國家。（圖／路透）

《澎湃新聞》報導，馬學軍等人於29日抵達伊朗首都德黑蘭，由大陸駐伊朗大使常華和當地衛生部官員接機。伊朗衛生部官員表示，伊方贊賞中方抗擊疫情取得了積極成效，感謝中方在困難時刻提供醫療物資和技術支持，願同中方加強交流合作，借鑒中方抗疫經驗。

大陸疾病防控中心下轄的病毒病所，經歷數次更名及改制，最初為1949年成立的中央衛生研究院病毒系，後於1964年成立中國預防醫學科學院病毒學研究所，隸屬於中國醫學科學院。直至1983年，病毒學研究所劃歸中國預防醫學科學院。

病毒學研究所2002年1月正式更名為中國疾病預防控制中心病毒病預防控制所。據官方介紹，它是大陸唯一的國家級病毒性疾病的預防控制和醫學病毒學研究機構。

▲伊朗德黑蘭街頭行人戴上口罩，避免遭肺炎病毒感染。（圖／路透）

截至目前為止，伊朗是中東地區疫情最為嚴重的國家，已累計1501例新冠肺炎確診病例，包括副總統馬蘇梅．埃布特卡（Masoumeh Ebtekar）、國安委員會主席宗諾爾（Mojtaba Zonnour）及衛生部副部長哈利奇（Iraj Harirchi）都遭到感染。