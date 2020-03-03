她半個月沒回家　3歲男童衝陽台「狂喊媽媽」...近距離見面唯一方式

▲3歲兒子在陽台和媽媽對望。（圖／翻攝自看看新聞，下同）

記者康心禹／綜合報導

新冠肺炎(COVID-19)疫情持續延燒，四川成都3歲男童垚垚的爸爸是交警，媽媽是護士，抗疫期間垚垚的父母齊上陣。為了不把危險帶給家人，垚垚的媽媽從2月10日開始，就把自己隔離在另一個小區，已經半個多月沒回家。而垚垚想媽媽的時候，總會跑去陽台，因為這是他和媽媽唯一可以近距離見面的方式。

據《看看新聞》報導，垚垚的爸爸表示，「下班的時候她（垚垚的媽媽）可以經過我們樓下，她有時候會提前打電話，叫我把小朋友帶到窗戶邊，想看看孩子，其實小朋友還是挺堅強的，雖然一直大喊媽媽但沒有哭，她也沒辦法跟小朋友說什麼，就是在馬路邊喊一聲，小朋友回應一聲，就這樣結束了。」

垚垚的媽媽說，自己兩周多沒回家了，沒有那麼長的時間沒回家過，兒子過生日也沒辦法回去，最忙的時候可能每天就只睡3到4個小時，強度可能持續了10天左右，「不是只有我一個人是這個狀態，我們醫院所有一線醫護人員都跟我是一樣的，大家為了這次的疫情也是作了很大的犧牲，希望疫情早點結束，然後可以早點回家抱一下寶寶。」

網友看到後紛紛不捨的留言，「這次疫情過後，家庭都會特別溫暖」、「看了之後哭了」、「珍惜身邊各行各業為了人民舍小家為大家的英雄們」、「謝謝所有一線人員」。