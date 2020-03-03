遭指發動「消息戰」散播假疫情　國台辦：民進黨政府編織謊言

▲刑事局1天接獲18件新冠肺炎假疫情謠言檢舉，警方清查發現多來自對岸網軍。（圖／記者張君豪翻攝）

記者任以芳／台北—北京連線報導

針對大陸網軍製造疫情假消息，大陸國台辦3日有最新回應。發言人朱鳳蓮表示，「民進黨政府聲稱，所謂大陸網友在台散佈疫情假資訊，完全是編織謊言，反倒是民進黨政府不斷操縱綠營政客、媒體、豢養網軍，製造兩岸對立。」

新冠肺炎（COVlD-19）疫情正在全球蔓延，刑事局偵七大隊1日當天，接獲18件不實疫情訊息案件創下新紀錄。經警方清查網路IP資訊，發現來自大陸網軍造謠有高達13件。，其中最誇張的假疫情訊息，透過臉書帳號假傳「國家安全局密報假公文」散播「李前總統因新冠肺炎病逝」，警方追查發現，公文圖文的國安局公文用語，出現「我部」、「我科」都是非台灣政府公文用語。

▲國台辦發言人朱鳳蓮表示，大陸網友在台散佈疫情假資訊，是民進黨政府編謊。（圖／記者張君豪翻攝）

大陸網軍是否製造假訊息？對此，朱鳳蓮表示，「民進黨政府聲稱，所謂大陸網友在台散佈疫情假資訊，完全是編織謊言！」她強調，。疫情發生後，大陸全力抗擊疫情，積極協助台胞提供防疫、生活服務、及時醫治。

朱鳳蓮說，民進黨政府不斷操縱綠營政客、綠色媒體和豢養網軍，大肆捏造、散佈關於大陸疫情的不實信息和謠言，攻擊大陸防疫舉措。對陸配、陸生、台商釆取冷血的歧視政策，製造兩岸隔閡、煽動仇恨。「我們奉勸民進黨當局，借疫情進行政治操弄、捏造謠言，只會搬起石頭砸自己的腳。」