百歲人瑞發抖抽搐！70歲女兒路邊求救　清水警鳴笛開道10分鐘抵醫院

▲陳姓婦人哭求警方幫忙將百歲母親送醫治療，警方立即鳴笛開道。（圖／台中市清水警分局提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市清水區一名70多歲的陳姓婦人，1日深夜於路邊向巡邏警員求救，她向警方說明，她高齡百歲的李姓母親睡夢中突然全身發抖抽搐，希望警方協助送醫。清水警分局清水派出所警員了解情況後，認為情況危急，立即以巡邏車鳴笛開道，將李姓阿嬤載往台中榮總醫院，途中李嬤不斷抽搐無法言語，幸經急救後狀況穩定，目前已平安出院返家休養，陳婦家屬也十分感激警方的幫助。

台中市清水警分局派出所警員林寬、王陳光，1日深夜12時許巡邏行經大街路時，遇到一名70多歲的陳婦向他們招手求助：「救命！我媽媽全身發抖冒冷汗！」，她向警方告知，她年紀上百的母親睡到半夜突然全身發抖抽搐且冒冷汗，深怕有個萬一，遂請求警方協助開道送醫至台中榮總醫院治療。

兩名員警見狀不敢怠慢，心想若等救護車到場恐會喪失救援黃金時間，且陳婦也高齡70，員警擔心讓她於深夜開車會有安全之虞，便由林寬駕駛巡邏車在前方鳴警笛開道，由王晨光開著陳婦的車在後緊隨，原本到醫院須30分鐘的車程僅花了10分鐘，火速將李嬤送至急診室搶救。

▲原本到醫院須30分鐘的車程僅花了10分鐘，警方火速將李嬤送至急診室搶救。

百歲人瑞李嬤經治療後情況穩定，住院觀察後已平安出院回到家中進行休養。陳婦家屬對於警方能在第一時間協助，果斷幫忙用警車開道，讓他們能在最快速的時間抵達醫院，頻頻感謝，稱要是沒有警方的「即刻救援」，後果真的不堪設想。

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