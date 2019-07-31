2分鐘2路口遇3阿伯騎車逆向左轉　網笑：是不是安排臨演

記者李忠憲／台中報導

機車逆向成日常？賴姓網友30日在臉書發文，稱他騎車在南區復興路，2分鐘內在2路口就遇上3人騎機車違規逆向左轉，其中一人還是在警局前，直呼是新式「台中市轉彎」、「很日常」。警方表示，3騎士明顯違規逆向，可依法開罰900元。

▲網友騎車在南區，2分鐘就遇上3人逆向左轉。（圖／民眾提供）

臉書社團《台中南區東區大小事》30日下午有一名賴姓網友發文，稱他當天上午騎機車上班，經過南區復興路停等紅燈，發現2名阿伯先後騎重型機車，大喇喇地逆向左轉，從他身旁經過。之前只有偶遇的他，今天突然出現2個，讓他感到訝異。他綠燈後往前騎約2分鐘，準備路口待轉，竟又遇到一名阿伯一樣逆向左轉行駛。

▲▼網友騎車2分鐘就遇上3人逆向左轉，清一色都是阿伯。（圖／民眾提供）

賴先生說，2分鐘內就遇到3個逆向式過彎，最後一個竟還在第三警分局前，真的有夠誇張。看他們轉得非常緩慢，看起來膽大心細，很平和、很日常呢。

網友看到影片後，直呼「三寶真可怕」、「很常見」、「見怪不怪」、「那段是要去全聯」、「只差有沒有被收服」，還有人笑說「你是不是安排臨演」、「清一色老人」、「跟台中無關，整個台灣到處都能看到」。

警方對此表示，3人都明顯逆向行駛，已違反道路交通管理處罰條例，可開罰900元。

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