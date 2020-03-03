提振觀光高雄推愛情月！走訪「山盟」、「海誓」就有大獎可抽



▲高雄知名地標壽山情人觀景台。（圖／高市觀光局提供）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄拚觀光！推出「高雄3月愛情月」活動，推出「山盟」、「海誓」兩條情人遊程，情侶只要在任一景點合照打卡、上傳高雄旅遊網並tag兩位好友，便有機會抽情人房住宿券及愛戀婚紗專業攝影套組，歡迎全國情侶3月到高雄甜蜜放閃，也盼在疫情中推活動提振觀光業。

▲高雄愛情月 。（圖／高市觀光局提供）

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延續西洋情人節，高雄市政府觀光局結合在地業者推出「高雄3月愛情月」活動，情人住宿超值破盤價「旅宿摩鐵大放送」，曬浪漫海誓山盟遊程搭配景點好康，情侶只要在任一景點合照打卡、上傳高雄旅遊網並tag兩位好友，便有機會抽情人房住宿券及愛戀婚紗專業攝影套組，讓情侶們不止浪漫過節還能省荷包。

觀光局長邱俊龍表示，高雄擁有一條全台獨有的浪漫之河「愛河」，最適合情侶來這邊談情說愛，觀光局特別推薦山盟海誓兩條情人遊程，山盟線包括崗山之眼、一線天、田寮月世界、壽山情人觀景台、動物園、壽與山齊打卡點、鼓山洞等；海誓線則包括愛河愛之鯨、白色戀人貨櫃屋、愛河水舞、快樂出帆(愛河河西主燈)、願景767文創基地(粉紅天鵝船)、棧貳庫白色旋轉木馬、旗津沙灘吧、旗津裝置藝術豐收女神等。

▲高雄愛河 。（圖／高市觀光局提供）

邱俊龍局長表示，即日起至3月底，民眾只要在上述任一景點合照打卡、上傳高雄旅遊網FB粉絲網並tag兩位好友，有機會抽情人房住宿券及愛戀婚紗攝影套組，共有100間高級情人房、3組婚紗攝影，獎品總價值達20萬元。

此外，3月14、15日白色情人節週末，民眾只要到崗山之眼、愛之船、貢多拉、願景767文創基地、雙層巴士、白色戀人貨櫃屋、鼓山洞、壽山動物園、旗津貝殼館等景點，都可享有情人牽手即可「買一送一」優惠，此外，備受歡迎的愛河文創餐車市集也將浪漫復出，歡迎全國情侶3月到高雄甜蜜放閃。