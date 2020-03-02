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護校旁開店400熱炒吃到飽「藏父愛」！22歲正妹高雄唸書　同學喊：岳父好

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記者吳奕靖／高雄報導

這可以說是孟母三遷的父親版！高雄市一名邵姓父親為了22歲女兒念護校，毅然決然收掉在墾丁的熱炒店，搬遷到大寮，也就是女兒就讀的護校旁開起熱炒店。搬來之後發現學生吃不飽，推出了400元4菜一湯的熱炒套餐，同時讓學生可以白飯吃到飽，不少來吃的學生顧客還開起玩笑，直喊著邵先生「岳父好」，讓邵先生直打趣說：「開放追求，追到再來喊」。

▲邵先生為了女兒「三遷護校」，開熱炒店推400元吃到飽 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲邵先生為了女兒「三遷護校」，開熱炒店推400元吃到飽，菜色之一「金沙豆腐」      。（圖／記者吳奕靖攝）

「一開始來的時候，就發現學生都點炒飯，但是光炒飯就要90塊，不但不營養，還吃不飽！」邵姓父親說著推出熱炒套餐當初的動機，就是同為「父母心」，所以才推出了4菜一湯400塊的套餐，同時還給大家白飯吃到飽。打開熱炒套餐的菜單，還有不少選擇，青菜類有「地瓜葉、高麗菜、空心菜」，肉類有「牛肉跟豬肉等不同做法」，另外綜合類還有9項選擇，同時配上煎蛋，最後還有4種不同湯品可以選，邵先生說各種類可以挑一項。

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▲邵先生為了女兒「三遷護校」，開熱炒店推400元吃到飽 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲4菜一湯學生價400元，份量都很足夠4個人吃。（圖／記者吳奕靖攝）

▲邵先生為了女兒「三遷護校」，開熱炒店推400元吃到飽 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲4菜一湯學生價400元，份量都很足夠4個人吃。（圖／記者吳奕靖攝）

▲邵先生為了女兒「三遷護校」，開熱炒店推400元吃到飽 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲4菜一湯學生價400元，份量都很足夠4個人吃。（圖／記者吳奕靖攝）

邵先生說之前是在墾丁開大餐廳的，員工高達二十幾位，不過為了女兒到護校來念書，所以他才從屏東搬到大寮來開店，之前就是做過大餐廳，所以衛生也特別注重之外，份量也是提供到4個人一起吃都沒有問題，如果有5個人也沒關係，多叫一道菜也只收100塊，簡單的來說，對於學生是百元熱炒。

方案推出了一年多，邵先生說不只是學生喜歡，就連小家庭也會來點，佛心的他也不會在乎，他說：「這年頭景氣不好，自己少賺一點，反正大家開心就好」。就是知道邵先生脾氣不錯，所以不少學生知道之後，來店還會喊「岳父好」，這讓邵先生也只是笑一笑，告訴他們說：「歡迎追求，但是追到了再來喊吧」。

▲孟母三遷熱炒店版 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲邵先生為了女兒「三遷護校」，開熱炒店推400元吃到飽 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲邵先生為了女兒「三遷護校」，開熱炒店推400元吃到飽 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲邵先生為了女兒「三遷護校」，開熱炒店推400元吃到飽 。（圖／記者吳奕靖攝）

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