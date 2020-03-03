台南媽帶1歲女嬰韓返台　控成「人球」打疫苗遭3拒！醫院正式回應

▲台南市立安南醫院全力防疫，提高醫院出入防護安全措施，以降低感染風險。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

1名鄭姓女子2月25日攜1歲多女兒從南韓返台，依防疫規定被要求自我健康管理14天，女兒原定施打疫苗已延遲，媽媽自2月28日起，前往台南市立安南醫院、奇美醫院及成大醫院要求施打疫苗，但都遭婉拒。她抱怨，小孩如同「醫療人球」，安南醫院則表示，施打疫苗可能會發燒，在自主管理期間施打並不適宜。

據了解，該名鄭姓女子2月25日帶1歲多的女兒從南韓返台，返國後依中央疫情指揮中心規定，因已將陸韓義列旅遊疫情建議第3級警告，國人具旅遊史者需進行居家檢疫14日。鄭女母女依規定需自我健康管理14天，需到3月11日才解除。

鄭女女兒因之前有延誤施打德國麻疹與水痘疫苗，鄭女想趁在台灣時趕緊施打，因此於2月28日前往安南醫院要求施打疫苗，沒想到被院方以自主管理期間未滿而拒絕。而後她再帶女兒前往奇美醫院、成大醫院要求施打疫苗，仍然被拒。

鄭女事後打1922防疫專線詢問，官方回應醫院不得拒診，令她感到不滿，認為自己女兒有如「醫療人球」，到處被拒。

安南醫院指出，鄭女確實於2月28日前往醫院要求施打疫苗，但她是從25日從南韓返台，依防疫規定需自主健康管理14天，到院時鄭女仍在自主健康管理期間，施打疫苗後，孩子會發燒頗常見，一旦發燒，實在難以在第一時間去釐清，是施打疫苗後正常反應現象，還是因新冠肺炎引發的發燒，這要花更多的醫療資源去釐清，目前正是新冠肺炎疫情升溫的關鍵時期，醫護資源全力投入防疫抗疫，所以護理師才會好意說明提醒，院方請鄭女解除自主健康管理後再帶孩子來施打疫苗，才是妥適的做法。

成大醫院、奇美醫院其實對此事看法也是一致。此外，安南醫院說明，施打疫苗並非民眾說打就打，也要經過醫師診斷判定可以施打才能施打，如果現階段不適合施打，也不能勉強予以施打，這目的是要維護確保施打疫苗者健康無虞。

▲台南市立安南醫院為強化防疫， 特公告：「根據衛福部公告規定，14日內出入義大利、中、港、澳、韓者禁止進入本院就醫」。

安南醫院表示，當時鄭女難以接受，並打電話給1922防疫專線諮詢，醫院護理師也打1922防疫專線去請示過，其實醫院也有公告：「根據衛福部公告規定，14日內出入義大利、中、港、澳、韓者禁止進入本院就醫」。醫院有權拒絕上述民眾就醫，但院方並沒有這麼做，已經盡力說明了。

有民眾質疑，自主健康管理者是不是可以出門趴趴走，台南市衛生局指出，自主健康管理者是可以戴防疫口罩出門，但建議儘可能不要出門，待14日期限解除，就可以自由出入。

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