台南虎媽「衝教室還巴掌」挨告…官司纏訟1年近況曝光：拒絕顛倒是非的和解

▲虎媽帶女兒私刑反霸凌，衝教室當全班面「給我用力打」。（圖／翻攝臉書）

記者莊智勝／台南報導

台南一名張姓虎媽108年因得知當時就讀小學4年級的女兒在2年前遭同學掌摑霸凌，憤而前往學校，並當著全班的面要女兒向對方回甩巴掌，還將整段過程錄下並PO上臉書，畫面曝光後引起輿論譁然。事隔1年，張女再度於臉書曝光整起事件官司後續，表示原本對方家長有誠意要和解，但委任律師卻開出條件，要張女錄製影片道歉，並澄清「無霸凌而係小孩偶發吵架」，讓她無法接受。對此，律師則表示，這些和解條件張女早就知悉、也同意，不解為何會在這時間點PO文指責。

回顧整起事件，108年4月張女偶然間聽到女兒傾訴，表示2年前因表現太過優秀，且又被選為話劇女主角，因此遭到另名女同學忌妒，還被掌摑霸凌；雖然事隔2年，但張女聽聞後仍怒不可遏，與友人闖入校園中並揪出當年掌摑的女同學，當著全班的面要求女兒「還她一巴掌」，整段過程全被好友錄影拍下，並上傳臉書，畫面曝光後引發熱議。

事隔1年，張女今（3日）在臉書以「我該和解嗎？」為題PO文，表示自己本意是想遏止對方再霸凌女兒，並將當年的那一巴掌還給她，自己與女兒、好友事後也挨告，面臨法律制裁，雙方官司纏訟將近1年，原本自己與對方家長皆是善意和解，但張女控訴，「對方委任律師硬要我向大眾媒體顛倒是非，將我女兒白挨巴掌一事，刊三大報、上臉書，謊稱『無霸凌而係小孩偶發之吵架』，摘掉對方霸凌的標籤！」

「對方家長到現在仍然認為孩子心懷忌妒打人，只是偶發吵架！不向霸凌低頭的我，寧願面對法律制裁，也不會接受這樣顛倒是非的和解條件！」張女氣憤地表示，自己雖是女人，但敢做敢當，強調絕對不會簽下顛倒是非的和解書，「過度溺愛孩子的父母，只會讓你的孩子處於是非不分狀態，終要為孩子一生包紮傷口。」

對於張女PO文內容，《ETtoday新聞雲》致電遭控訴的律師，律師指出，這些和解條件張女早就知情，也當庭同意，如果她不同意和解條件，無人能夠強迫，但現在卻反過來指責律師影響結果，他也只能持保留態度。

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▼張女臉書PO文全文。（圖／翻攝臉書）