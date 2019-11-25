為求復合化身超級工具人！發現自己是備胎…他氣炸硬上前女友下場曝

▲蔡男與小倩分手後化身為工具男，對小倩百般呵護照顧，不料小倩還是交了新男友，氣得他強拉小倩上床性侵得逞。（示意圖／翻攝免費圖庫PAKUTASO）

記者徐愷昕／台中報導

蔡姓男子與女友小倩（化名）分手後仍保持聯絡，期間蔡男為挽回小倩甘願成為「超級工具人」，只要小倩開口，不論買飯、繳錢、接送等他甚麼都答應，不料小倩最後還是交了新男友。後來2人在一次喝酒獨處談心時，蔡男因懷疑小倩懷了現任男友的種，氣得把小倩強拖上床，硬上得逞。台中高分院依妨害性自主罪判蔡男1年8月徒刑。

據判決，蔡男與小倩原為情侶，2人分手後3、4個月仍持續保持聯絡，期間蔡男為挽回小倩芳心，化身成為「超級工具人」，對小倩的任何要求都有求必應，舉凡網購、買服飾、接送、準備晚餐、補品、繳電話費、借錢繳房租、做美甲等他都一手包辦，心甘情願不停付出。

蔡男與小倩於2018年6月1日晚上相約喝酒談心，小倩在抵達蔡男租屋處後先是換上蔡男的衣服及海灘褲，隨後便與蔡男獨坐客廳吃宵夜聊天，不料隔日凌晨，2人因聊到復合及交新男友的事，雙方大吵一架，小倩當場表示因肚子痛想先離開，不願多談。蔡男情緒激動，認為小倩一定是懷了新男友的孩子，在醋勁大發下將她強拖上床，不顧小倩反抗，強脫她衣服後性侵得逞。小倩掙脫後隨即逃離現場，上午9點多騎車至附近警局報案。

法院審理時，蔡男坦承犯行，法官認為就算蔡男過去為小倩做牛做馬付出很多，但不代表因此就能無視小倩的性自主權及她的人格尊嚴，在考量蔡男犯後態度誠懇，顯見悔意，又小倩無明顯外傷，事發後還能自行離去前往警局報案，認定蔡男犯行並非重大。

法官審酌雙方目前已和解，小倩也願意給蔡男緩刑機會，最後依妨害性自主罪判蔡男1年8個月。但因蔡男過去有前科紀錄，不得緩刑。

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