　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

為求復合化身超級工具人！發現自己是備胎…他氣炸硬上前女友下場曝

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼情人,分手,吵架。（圖／翻攝PAKUTASO）

▲蔡男與小倩分手後化身為工具男，對小倩百般呵護照顧，不料小倩還是交了新男友，氣得他強拉小倩上床性侵得逞。（示意圖／翻攝免費圖庫PAKUTASO）

記者徐愷昕／台中報導

蔡姓男子與女友小倩（化名）分手後仍保持聯絡，期間蔡男為挽回小倩甘願成為「超級工具人」，只要小倩開口，不論買飯、繳錢、接送等他甚麼都答應，不料小倩最後還是交了新男友。後來2人在一次喝酒獨處談心時，蔡男因懷疑小倩懷了現任男友的種，氣得把小倩強拖上床，硬上得逞。台中高分院依妨害性自主罪判蔡男1年8月徒刑。

據判決，蔡男與小倩原為情侶，2人分手後3、4個月仍持續保持聯絡，期間蔡男為挽回小倩芳心，化身成為「超級工具人」，對小倩的任何要求都有求必應，舉凡網購、買服飾、接送、準備晚餐、補品、繳電話費、借錢繳房租、做美甲等他都一手包辦，心甘情願不停付出。

蔡男與小倩於2018年6月1日晚上相約喝酒談心，小倩在抵達蔡男租屋處後先是換上蔡男的衣服及海灘褲，隨後便與蔡男獨坐客廳吃宵夜聊天，不料隔日凌晨，2人因聊到復合及交新男友的事，雙方大吵一架，小倩當場表示因肚子痛想先離開，不願多談。蔡男情緒激動，認為小倩一定是懷了新男友的孩子，在醋勁大發下將她強拖上床，不顧小倩反抗，強脫她衣服後性侵得逞。小倩掙脫後隨即逃離現場，上午9點多騎車至附近警局報案。

法院審理時，蔡男坦承犯行，法官認為就算蔡男過去為小倩做牛做馬付出很多，但不代表因此就能無視小倩的性自主權及她的人格尊嚴，在考量蔡男犯後態度誠懇，顯見悔意，又小倩無明顯外傷，事發後還能自行離去前往警局報案，認定蔡男犯行並非重大。

法官審酌雙方目前已和解，小倩也願意給蔡男緩刑機會，最後依妨害性自主罪判蔡男1年8個月。但因蔡男過去有前科紀錄，不得緩刑。

偷偷分享少女秘密！

【更多新聞】

辣妻嬌喊「射射射～」！小王超開心...老公怒告竟無罪　法官：現在社會開放

彰化特斯拉轎車路口撞機車　婦人彈飛倒地幸運輕傷

ET快訊
土城男沒走斑馬線遭撞亡　騎士「過失致死」下場慘了
昔買股慘賠、害老婆賣嫁妝！他存300張「金融股」年領40萬
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

前高職教師重病想見學生一面　小港警「超級任務」神展開

23歲男開特斯拉自撞！「最後一通電話」內容曝光：頭暈暈的　下秒墜16橋m慘死

潭子民宅疑廚房電線走火　整棟透天付之一炬

窮小兵開超跑進營區炫富　詐騙長官同袍百萬元須入監

凌晨闖紅燈被抓包！男遇攔查「開車衝撞」...警朝輪胎猛開一槍　他棄車奔逃

為求復合化身超級工具人！發現自己是備胎…他氣炸硬上前女友下場曝

按鈴控告柯文哲！邱毅：他莫名其妙紅了，該飲水思源感恩我

這家人好強！碰上國道貨車撞護攔翻覆　「職業本能」神救援

獨／責任都推我！連千毅看守所開戰：說好的江湖道義在哪？

不爽9旬老翁騙老父就分屍他成6大塊！判賠家屬1213萬確定

外媒撂英文：金馬有損失嗎　李安高EQ「我們的雙手永遠都張開」

才答應雪莉「連妳的份活下去」　具荷拉住家身亡...得年29歲

2000~2010八年級生青春回憶！　10年「20首串燒」經典中文夯曲

網紅穿真理褲開箱Switch健身環！　玩到大爆汗...網歪樓：只看到美腿

家遭祝融！無尾熊全身燒傷焦黑 她「英勇脫衣」急衝火場救援...

駁大陸介入...韓國瑜動怒！「我如果拿中共一塊錢退出總統大選」

要價8290元「復古灰白色鍵盤」　靜電容軸手感...讓他一打直接愛上

闖鬼屋「北投廢棄診所」玩筆仙　片中驚錄到詭異女聲：留在這邊

壯爹「丟偶包」陪女兒跳芭蕾舞 舉手、旋轉難不倒...動作超萌！

李千那.苗可麗.孫可芳「台語版百老匯」　金馬開場「多元、自由」感動泛淚

前高職教師重病想見學生一面　小港警「超級任務」神展開

23歲男開特斯拉自撞！「最後一通電話」內容曝光：頭暈暈的　下秒墜16橋m慘死

潭子民宅疑廚房電線走火　整棟透天付之一炬

窮小兵開超跑進營區炫富　詐騙長官同袍百萬元須入監

凌晨闖紅燈被抓包！男遇攔查「開車衝撞」...警朝輪胎猛開一槍　他棄車奔逃

為求復合化身超級工具人！發現自己是備胎…他氣炸硬上前女友下場曝

按鈴控告柯文哲！邱毅：他莫名其妙紅了，該飲水思源感恩我

這家人好強！碰上國道貨車撞護攔翻覆　「職業本能」神救援

獨／責任都推我！連千毅看守所開戰：說好的江湖道義在哪？

不爽9旬老翁騙老父就分屍他成6大塊！判賠家屬1213萬確定

前高職教師重病想見學生一面　小港警「超級任務」神展開

租屋處慘被灌漿！離譜建商「水泥灌滿別人家」事情大條　網瘋掉：這間房廢了

市場動盪中國擔憂　劉鶴再邀美貿易代表「盼感恩節前有個結果」！

南韓生活壓力超大！內行淚曝3原因「比日本更慘」　鄉民嘆：地獄朝鮮

公餘進修7年半取博士學位　黃督周孕育空軍修護人才

勇士2年1600萬簽光芒主戰捕手　開市共揮灑7000萬美元

22歲媽用假人頭哄睡兒子　半夜自己卻被「替身」嚇到！

飆6年新高後大陸豬肉11月下跌13.5%　農農部：進入轉折期

23歲男開特斯拉自撞！「最後一通電話」內容曝光：頭暈暈的　下秒墜16橋m慘死

尤里安／日本強化「空中戰力」　F-15戰機性能提升

開車兜風遇巨蛇爬窗死亡凝視！ 兒嚇歪狂叫...爸用雨刷「神狙擊」

社會熱門新聞

23歲少爺試特斯拉自撞　關鍵電話跳橋亡

八仙塵爆奇蹟男孩　擄人虐打判拘50日

特斯拉試駕自撞！駕駛脫困下秒詭墜16m慘死

北投望族少爺試駕特斯拉　自撞離奇慘死　

台中男大生夜衝武嶺　自摔溝被壓燒死

台南妹深夜大街痛哭　他幫擦眼淚被告了

北投少爺試乘特斯拉疑頭暈跳橋亡　專家曝可能失控原因

逼車女友塞後座　男友性侵嗆一起死

特斯拉男墜橋亡　生前最後畫面曝

疑把護欄外當邊坡！23歲男試駕特斯拉墜橋慘死

找工作碰壁！他對「粉紅安全帽」下手　女騎士一看報警

腦麻童午餐噎住　搶救10天仍不治

狗狗高架橋上墜落　砸凹車頂慘死

目擊者見特斯拉駕駛「自己跳下橋」身亡

更多熱門

相關新聞

摩鐵激情交疊氣跑妻！他反向援交妹求償700萬

摩鐵激情交疊氣跑妻！他反向援交妹求償700萬

台北市一名工程師阿九（化名）2016年與一名援交妹小乃（化名）談好以2000元的價格進行交易，事後卻遭指控性侵，妻子得知後氣得離婚。阿九獲判無罪後，怒指小乃誣告，向她求償700萬元。高等法院審理後，判小乃免賠定讞。

台南妹深夜大街痛哭　他幫擦眼淚被告了

台南妹深夜大街痛哭　他幫擦眼淚被告了

才剛交往！男2週爽啪14歲小女友3回　她爸抓包氣瘋

才剛交往！男2週爽啪14歲小女友3回　她爸抓包氣瘋

范丞丞沒在避嫌前姊夫「爽脫李晨褲子」玩瘋

范丞丞沒在避嫌前姊夫「爽脫李晨褲子」玩瘋

女大生遭性侵！拒婚前性行為崩潰：以為只要抱抱

女大生遭性侵！拒婚前性行為崩潰：以為只要抱抱

關鍵字：

分手工具人復合吵架性侵

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

IU得知具荷拉死訊！硬擠微笑：唱不下去請幫我

警方調查具荷拉住家！粉絲看現場照「發現疑點」

23歲少爺試特斯拉自撞　關鍵電話跳橋亡

接連痛失雪莉、具荷拉2妹妹！金希澈突刪光IG好友

GD退伍秒見具荷拉曬合照…「至親4人永遠缺2」

香港區選　泛民派順利獲過半席位

東尼大木「性侵前輩女友」！下跪謝罪片曝光

具荷拉被偷拍　網點出真相2.8萬人認同

歐陽娜娜金雞「紅毯無P照」起底悲劇了！

具荷拉生前被打到「子宮出血」！超渣前男友冷血反應曝

外送員蛋蛋痛哭！一脫褲…「蚯蚓擠爆」醫驚

醜瀏海剪了！外媒曝iPhone 12全螢幕圖

蘆洲吃火鍋！櫃台妹事業線太禮貌

LOL世界冠軍約妹泡湯！「11分鐘大尺度影片」網罵翻

越兇越喜歡！4星座男愛女生有個性

更多

最夯影音

更多
外媒撂英文：金馬有損失嗎　李安高EQ「我們的雙手永遠都張開」

外媒撂英文：金馬有損失嗎　李安高EQ「我們的雙手永遠都張開」
才答應雪莉「連妳的份活下去」　具荷拉住家身亡...得年29歲

才答應雪莉「連妳的份活下去」　具荷拉住家身亡...得年29歲

2000~2010八年級生青春回憶！　10年「20首串燒」經典中文夯曲

2000~2010八年級生青春回憶！　10年「20首串燒」經典中文夯曲

網紅穿真理褲開箱Switch健身環！　玩到大爆汗...網歪樓：只看到美腿

網紅穿真理褲開箱Switch健身環！　玩到大爆汗...網歪樓：只看到美腿

家遭祝融！無尾熊全身燒傷焦黑 她「英勇脫衣」急衝火場救援...

家遭祝融！無尾熊全身燒傷焦黑 她「英勇脫衣」急衝火場救援...

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面