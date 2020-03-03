花蓮金葫蘆再開頭獎！闆娘夢到「天花板狂掉錢幣」：3天前蝴蝶飛進來

▲花蓮金葫蘆電腦彩券投注站2日開出今彩539頭獎。（圖／記者陳羿妏翻攝）

記者陳羿妏、蕭可正／採訪報導

花蓮在地知名的「金葫蘆電腦彩券投注站」2日再次開出頭獎！第109000053期今彩539昨晚頭獎共開出2注，其中一注就由一名50歲的花蓮市民獨得，而老闆娘王芷堉接受《ETtoday新聞雲》採訪時提到，約莫3天前店裡才飛進了2至3隻蝴蝶，晚上還做夢看到天花板掉下許多錢幣，沒想到3天後就開出大獎，讓她又驚又喜。

▲今彩539頭獎2注其中1注由花蓮金葫蘆電腦彩券投注站開出。（圖／翻攝台彩官網）

王芷堉表示，50歲的幸運花蓮市民於2日主動撥打電話給她，表示自己「5個號碼都中！」，細問下才知道店內開出今彩539中頭獎，回頭再想到自己做過的夢「天花板掉下許多錢幣」，以及看見帶有吉祥美意的蝴蝶飛進店內，她直呼這夢兆真的太奇妙。

▲開出頭獎後，投注站吸引許多人潮。（圖／記者蕭可正攝）

開業6年就開出過6次刮刮樂頭獎的「金葫蘆電腦彩券投注站」，位於花蓮市公園路上，而原先的店面其實在斜對角，因為2019年10月時附近發生火災，店面一夕之間付之一炬，才決定搬遷，不過財神爺不離不棄，搬到現址3個月後，今年春節開出100萬大獎，2日再開出800萬元的大獎，投注站即便搬遷，財氣反而更旺！

►我沒有遲到，是時間遲到了！