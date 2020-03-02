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慰勞第一線防疫人員　黃偉哲準備台南盛產水果分享

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▲台南市長黃偉哲準備台南近期盛產的水果，前往永康區公所慰勞一線防疫人員的辛苦，並化身為「里幹事」，親自打電話給居家檢疫者關懷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲準備台南近期盛產的水果，前往永康區公所慰勞一線防疫人員的辛苦，並化身為「里幹事」，親自打電話給居家檢疫者關懷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

新冠肺炎（武漢肺炎）國際疫情持續升溫，有韓國、義大利旅遊史者，需居家檢疫14天，使里幹事業務大增，每天需負責打電話、確認居家檢疫者的行蹤，除了24小時待命，有的甚至還得幫忙採買，送餐、送物資，台南市長黃偉哲2日特別準備台南近期盛產的水果，前往永康區公所慰勞一線防疫人員的辛苦。

▲台南市長黃偉哲準備台南近期盛產的水果，前往永康區公所慰勞一線防疫人員的辛苦，並化身為「里幹事」，親自打電話給居家檢疫者關懷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲2日準備台南近期盛產的農特產品是楊桃與草莓，與第一線基層人員分享，希望楊桃和草莓讓病毒「桃之夭夭」、大家「莓有煩惱」、「莓開眼笑」，而為了體驗第一線基層人員的辛苦，黃偉哲市長也化身為「里幹事」，親自打電話給居家檢疫者關懷。

黃偉哲市長表示，他對第一線的防疫工作者表示高度的敬意跟謝意，因為不管是居家檢疫或是居家隔離，訪視、追蹤的工作，區公所同仁都是第一線；過去大家防疫工作做得非常好，所以台灣到目前為止還可以守住，如果將來疫情更加劇，也希望大家能夠繼續堅守崗位，守護民眾健康。

▲台南市長黃偉哲準備台南近期盛產的水果，前往永康區公所慰勞一線防疫人員的辛苦，並化身為「里幹事」，親自打電話給居家檢疫者關懷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長呼籲所有市民朋友都要注重自己的健康，勤洗手、戴口罩，減輕政府防疫的工作壓力，如果大家都不重視，無論是醫護人員或公所同仁，防疫的壓力都會變得很沉重。

▲台南市長黃偉哲準備台南近期盛產的水果，前往永康區公所慰勞一線防疫人員的辛苦，並化身為「里幹事」，親自打電話給居家檢疫者關懷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

民政局指出，第一線人員自疫情爆發以來，一直堅守岡位、值得肯定，現在市府已經正式將防疫層級拉高為一級，市府各級機關及所屬單位都將發條拉緊，為防疫提前部署準備。黃偉哲市長也指示要為辛苦的防疫同仁提供津貼，目前已擬好草案，近期將公布。

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