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防疫視同作戰　台南市警局全力打擊防疫假訊息

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▲台南市長黃偉哲指示台南市警察局，應主動網路巡邏，積極查處假訊息案件，並由各相關單位應即時發布新聞澄清，以免造成民眾恐慌。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市長黃偉哲指示台南市警察局，主動網路巡邏積極查處假訊息案件，並由各相關單位應即時發布新聞澄清，以免造成民眾恐慌。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

防疫視同作戰，因應新冠肺炎（COVID-19、武漢肺炎）疫情襲擊全球，網路上假訊息充斥，有以假公文指送檢樣本確診高達1843例的荒唐訊息及「228和平追思會在體育場內舉辦」之不實訊息，但仍有民眾未經查證逕予轉傳而涉法，台南市警局將主動全力打擊假訊息。

台南市長黃偉哲指示台南市警察局，應主動網路巡邏，積極查處假訊息案件，並由各相關單位應即時發布新聞澄清，以免造成民眾恐慌。

台南市警局統計迄2日受理偵辦與防疫相關訊息達13件，現已偵破移送5件、6人，其餘8件針對特定對象尚在偵辦中。市警局表示，各項案類不外乎是民眾未經查證即予轉傳散播「00醫院、診所發現有確診病例或00居家管制之人出現於00地方」及「台南紀念228事件73週年和平追思會在體育場內舉辦，病毒遇到228會轉彎」之假訊息，而造成地方民眾之恐慌。

台南市警局長局周幼偉指出，在網站上轉po與防疫相關之不實的圖貼或文字訊息，係涉嫌違反2月27日新制定公布施行的「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條「散播不實訊息罪」，可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣300萬元以下罰金；因此再度呼籲民眾切勿散播或轉傳武漢肺炎相關疫情假訊息，對於疫情相關的防治措施及最新發展狀況，都應以中央流行疫情指揮中心所公布的訊息或聲明為準，以免觸法，亦請民眾若有發現異狀即以檢舉，以利及時偵辦澄清與遏止，來共同守護台南市民的安全健康環境。

▲台南市長黃偉哲指示台南市警察局，應主動網路巡邏，積極查處假訊息案件，並由各相關單位應即時發布新聞澄清，以免造成民眾恐慌。（圖／記者林悅翻攝）

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