防疫優先　台南市社會局提醒人民團體會議可申請延期召開

▲台南市社會局提醒人民團體，會議可申請延期召開，如要召開大會請落實防護工作，佩戴口罩、量體溫、徹底洗手、消毒環境等，以落實防疫防護作完整。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲關心武漢肺炎疫情防疫，台南市政府啟動各項機制及宣導措施，以有效預防疫情的擴散，社會局提醒人民團體若因武漢肺炎疫情，欲延期召開定期會議，法令規範有彈性空間，團體可依各自情況調整。

近來陸續接獲許多人民團體詢問，是否可因防疫取消或延期召開會議，社會局表示，依人民團體法規定，人民團體定期大會每年召開1次，因應本次疫情防制，團體可以向社會局辦理延期，只要在今年召開大會即可。

另外如果團體今年涉及改選，又因應疫情欲延後召開，可依人民團體選舉罷免辦法規定，於理、監事任期屆滿前1個月進行改選，如有困難可以向社會局申請延長，但延長時間以不超過3個月為限。

社會局表示，依中央流行疫情指揮中心有關新型冠狀肺炎之聲明，目前國內本土感染僅侷限於家庭群聚，社區中未有明確傳播風險，也未提出民眾不應集會的警告，所以人民團體仍可自行評估規劃召開會議或延後辦理，若有召開會議，應落實防護工作，佩戴口罩、量體溫、徹底洗手、消毒環境等，以落實防疫防護作完整。民眾如對人民團體相關法令有任何疑問，可電洽台南市社會局人民團體科，專線電話:06-2982558、06-6322110。

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