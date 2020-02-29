台南市種鵝場染禽流感　農業局完成撲殺1345隻種鵝

▲台南市一處種鵝場發生禽流感，動保處完成撲殺1345隻種鵝，運往焚化爐進行銷燬，不會流入市面。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市農業局動保處於2月26日接獲一處種鵝場通報場內鵝隻異常死亡，當天立即派員至現場進行疫情調查及移動管制，採樣送家畜衛生試驗所檢驗，29日確診為H5N2高病原性禽流感，並完成撲殺1345隻種鵝，運往焚化爐進行銷燬，不會流入市面，黃偉哲市長要求精進防疫落實度，以阻絕疫病發生。

現處在乍暖還寒的春季時節，氣候詭譎多變，加上今年的幾波寒流影響家禽免疫力，國內仍持續有禽流感疫情傳出，顯示環境中仍有禽流感病毒存在，市長黃偉哲指示農業局動保處，要積極防範禽流感疫情發生及擴散，把各項防疫做到滴水不漏，避免疫情再發生。

農業局長謝耀清表示，動保處已加強執行各項強化防疫措施，針對案例場周邊禽場採樣監測及訪視輔導養禽業者做好防護措施，並持續派遣消毒車加強本市禽場周邊地區噴霧消毒工作，將環境中之病毒降到最低，避免本市再發生疫情。

黃偉哲提醒不論是防範人或者是動物的疾病，都要確實做好防疫措施，市府也配合中央政策來共同防疫。呼籲養禽業者對於防疫工作不可鬆懈，阻絕禽流感入侵為首要，市府也會與業者共同防堵疫情發生，維護台南市養禽產業安全。

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