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身上穿的衣服都快20年　桃園菜販曾金清捐贈復康巴士

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▲桃園菜販曾金清捐贈復康巴士

▲曾金清(右二)和妻子捐贈一輛復康巴士給桃園市社會局，由局長鄭貴華(左二)代表受贈。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

曾是低收入戶、飽受多年坐骨神經病痛折騰的桃園菜販曾金清，2日偕妻子捐贈一輛復康巴士給桃園市社會局，由局長鄭貴華代表受贈。曾金清說，5年前他在醫院門口，看到一名中年婦女用輪椅推著身材高大的兒子徒步揮汗到醫院後，暗自發願有一天要捐贈復康巴士給政府，認為做公益是他的「福氣」。▲桃園菜販曾金清捐贈復康巴士

▲桃園市社會局局長鄭貴華(左)致贈曾金清(右二)和妻子感謝匾。（圖／市府提供）

曾金清早年以務農為生，28歲的那年身體健康亮紅燈，無法再從事勞力工作，經濟的壓力、家庭生活困頓，使他一度成為桃園市低收入戶，市府及社會各界的大力幫助，讓他永銘在心。從事賣菜工作的曾金清，40多年來，利用餘暇投入老人、身障教養院和育幼院捐款及擔任志工的行列，目前並擔任環保志工，協助整理資源回收。▲桃園菜販曾金清捐贈復康巴士

▲▼曾金清夫婦捐贈的復康巴士。（圖／市府提供）▲桃園菜販曾金清捐贈復康巴士

曾金清在2013年時和妻子將長年的積蓄，購置3組心肺復甦機，捐贈桃園市消防局，增強救護設備。由於曾金清患有坐骨神經疾病，時常須回醫院看診，5年前在醫院門口，見到一名中年婦女，用輪椅推著身材高大的兒子徒步揮汗到醫院，有感復康巴士的高度需求，開始省吃儉用發願要捐贈市府一輛復康巴士。

曾金清說：「即使自己身上穿的衣服都快20年了，但有機會幫助別人就是他的福氣，希望未來也可以繼續做下去，回饋社會幫助更多弱勢家庭。」市府社會局表示，曾金清捐贈的復康巴士費用170多萬，桃園目前的復康巴士車輛數已達180輛，社會局持續掌握乘客使用情形，調整車輛配置與車班安排，運用公益彩券盈餘分配基金挹注，乘車訂車成功率逐年提升。

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