把握今好天氣！下波冷空氣更強、降雨更多「全台變天」　最低溫時間曝

▲把握好天氣！周三將變天轉雨。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員王品翔表示，周三至周五清晨有一波冷空氣影響，比起周一那一波稍微強一些、水氣也多一點，全台都有出現短暫雨的機率。氣象專家吳德榮提醒，周三、周四鋒面及東北季風南下、水氣增多，北台灣轉「濕冷」，低溫約在13度左右。

王品翔接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天（3日）東北季風減弱，天氣比較溫和，僅東半部有零星降雨，其他地區為多雲到晴；溫度方面，北部、東半部白天高溫約24到26度，中南部約28到30度。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

王品翔說，周三到周五清晨又有一波冷空氣，比起周一那波稍微強一些、水氣也多一點，全台都有出現短暫雨的機率，其中雨區又以中部以北、北部、東半部為主，僅南部平地比較不會下雨；而周四、周五3000公尺以上高山有機會降雪。

王品翔表示，這波冷空氣帶來的低溫估西半部約14到17度，但竹苗平地近山區有機會下探13度，最冷時間點落在周五清晨；周五白天起到下周一東北季風又減弱，僅東半部和各地山區有雨，其他地區為多雲到晴，中南部高溫會回升到30度，北部約26到28度。

▼台北未來一周溫度趨勢圖。（圖／氣象局）

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，周三、周四鋒面及東北季風南下、水氣增多，北部、東半部有局部雨，周三晚起至周四降雨將擴展至中部；北台灣氣溫雖未降得很低，但周三轉「濕冷」，低溫約在13度左右，白天高溫僅在17、18度，周四白天亦僅微幅回升，要注意保暖，其他地區的氣溫亦略為下降。

吳德榮指出，周五天氣好轉中，氣溫回升，局部地區仍有零星降雨的機率；周六各地晴時多雲，白天微熱；周日微弱鋒面掠過，北台灣降雨機率提高、白天高溫略降，其他地區影響不大；下周一天氣好轉，白天微熱。