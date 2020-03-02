影／下波冷空氣更強、水氣更多！「全台有雨」時間曝　北東急凍探14°C

▲周三下半天新一波東北季風來襲，周四至周五清晨幾乎全台有雨。（圖／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／台北報導

下波變天時間點出爐！氣象局表示，周二東北季風減弱，但緊接著周三下半天再迎一波更強的冷空氣，再加上華南雲雨區東移，周四至周五清晨幾乎全台有雨。屆時，中部以北地區也會轉冷，低溫下探14-16度，要到周五白天後才會回溫。

氣象預報員林定宜表示，今晚到明天東北風仍略強，台南以北、東部等沿海空曠地區要防8-9級強陣風，周二起東北季風減弱，降雨會比今天緩和，僅迎風面東半部、北部山區會有短暫雨，其他地區多雲到晴。

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周二氣溫會比今天回升，北部、東北部高溫23-24度，其他地區25-30度之間，早晚比較涼，中南部要留意日夜溫差大狀況。

▲氣象局表示，下波冷空氣更強、水氣更多，周四至周五清晨幾乎全台有雨。（圖／中央氣象局）

不過，周三下半天起北東再變天，氣象局說，下一波東北季風增強，水氣也比較多，北部、東北部將會降溫、有短暫雨，除南部平地外，其他地區也有局部短暫雨。

周四至周五清晨，東北季風加上華南雲雨區東移，幾乎全台有雨，其中，北部、東北部及東部地區有短暫雨，其他地區為零星短暫雨。

▲周四至周五清晨全台有雨，北東最低溫探14度。（圖／記者林敬旻攝）

下波冷空氣強度接近大陸冷氣團，最冷時間點落在周四、周五清晨，中部以北低溫下探14-16度之間。目前氣象局也預報玉山在周三至周五有下雪機會，其他高山若溫度與水氣配合，也有降雪機率。

周五白天起一直到下周一（9日），東北季風減弱，各地氣溫回升，中南部都可以到30度以上，僅迎風面東半部及西半部山區有局部短暫雨，平地降雨機率低，都是回暖好天氣。