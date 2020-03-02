今高溫降8度雨區曝！下波「鋒面+冷空氣」水氣更多探13度　最冷時間揭曉

▲今晨真實色影像。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員陳伊秀表示，今天（2日）東北季風影響，東半部、基隆北海岸和北部山區有些降雨。氣象專家吳德榮提醒，周三、周四另一波鋒面及冷空氣南下，水氣多，北台灣轉為濕冷天氣，最低溫約在13度左右，白天最高溫亦僅在17、18度左右。

陸上強風特報：

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基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣

氣象局今晨對18縣市發布「陸上強風特報」，東北風明顯偏強，台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至10級強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪，海邊活動請注意安全。

陳伊秀接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今雨區以宜蘭、花蓮、台東稍微比較明顯，基隆北海岸和北部山區為雲多偶飄雨，至於中南部則是多雲時晴為主。

▼今晨0時至6時，北東有降雨。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

陳伊秀說，今晨北台灣低溫有到15、16度，其中淡水來到14度，其他地區低溫變化不大，介於17到20度；北部白天高溫較1日相比下降約5度，北部、宜蘭估約18到22度，花東因下雨也只有22、23度，中南部仍有27到29度，其中局部地區有機會接近30度。而台北1日最高溫來到26.7度，氣象局今估僅18度，降幅高達8度。

陳伊秀表示，這波東北季風到周二就減弱；周三到周五清晨又一波東北季風影響，強度有比這波稍微強一些，但近幾次預報又稍微修弱，預估中部以北、東北部低溫約14、15度，最低溫時間應該是落在周四、周五，其中又以周四清晨稍微比較冷。

陳伊秀提醒，周三到周五清晨的東北季風水氣比這波還要多一點、範圍比較廣，除東半部之外，中部以北也有局部短暫雨；周五白天東北季風減弱，溫度開始回升，周末北台灣高溫26度、中部30度、南部31、32度、東半部27、28度。

▼台北市未來一周溫度趨勢圖。（圖／氣象局）

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今受東北季風影響，迎風面北海岸、北部山區及東半部有局部雨，大台北東側有飄零星小雨的機率，北台灣雲多，天氣陰涼微冷，背風面影響不大，中南部氣溫略降；周二空檔，各地轉為晴時多雲、氣溫回升，東半部仍有零星降雨的機率。



吳德榮說，周三、周四另一波鋒面及冷空氣南下，水氣多，北部、東半部有局部雨，周四中部亦轉為有局部雨的天氣；氣溫雖未降得很低，北台灣轉濕冷，最低溫約在13度左右，白天最高溫亦僅在17、18度左右，氣象局測站最低溫則約可降至15度左右，冷空氣的分級雖僅屬東北季風，但仍要注意保暖；周五白天起至周日天氣好轉，氣溫逐日回升。