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北東明高溫掉5°C！下波逼近冷氣團...高山再降雪　「最冷13°C時間點」曝

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▲▼天氣。（圖／中央氣象局）

▲未來一周2波冷空氣影響，北台灣周一高溫降5度，周四、五3000公尺以上高山有望降雪。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

一周天氣出爐！氣象局指出，本周有兩波冷空氣影響，第一波為今晚至周一，北部、東部有短暫雨，明天高溫降幅約5度，僅18-20度。周三至周五清晨第二波冷空氣影響，這波冷空氣接近大陸冷氣團，最冷時間點落在周五清晨，新竹、苗栗近山區平地低溫13度，其他地區低溫則約14-15度。

氣象預報員王品翔表示，今晚到明天受到東北季風影響，北東有短暫雨，明天高溫相較今天約降5度，僅18-20度，花東約22-24度，中南部影響小，仍有近30度高溫。

請繼續往下閱讀...

▲▼一周天氣。（圖／氣象局）

▲周三、四迎風面北東降雨機率提高，周五清晨最冷低溫下探13度。（圖／中央氣象局）

周二東北季風減弱，各地天氣穩定，北部東半部地區高溫回升至24-26度，中南部持續近30度高溫。降雨方面，東半部地區仍有局部短暫雨，北部地區也有零星雨，其他地區為多雲到晴。

周三至周五清晨再有一波較強東北季風影響，強度接近大陸冷氣團，此外，這波冷空氣水氣稍多，北部、東半部及各地山區都有機會降雨。氣象局也預報，若溫度與水氣配合，周四、五3000公尺以上高山有降雪機會。

▲玉山國家公園直至昨日依然呈現銀色世界。（圖／玉山國家公園提供）

▲若溫度與水氣配合，周四、五3000公尺以上高山有降雪機會。（圖／資料照／玉山國家公園提供）

下一波冷空氣最冷時間點落在周五清晨，中部以北及東北部低溫約13至15度，其中竹苗近山區最冷13度，其他北部地區則約14-15度，花東16-18度。

周五白天起冷空氣減弱，氣溫回升，北台灣及東半部高溫可回升至24-26度，東半部、北部地區及中南部山區有局部短暫雨，中南部平地仍維持多雲到晴。

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