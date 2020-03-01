　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

收假日變天全台有雨！兩波鋒面接力「濕冷探13度時間曝」　逼近冷氣團

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼下雨天,機車騎士,通勤族,機車雨衣,交通安全,降雨,午後熱對流,午後雷陣雨。（圖／資料照）

▲今是228連假最後一天，全台都有降雨機率。（圖／資料照）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局表示，今天（3月1日）鋒面通過，天氣轉趨不穩定，上半天除東半部有局部降雨外，西半部也會有局部短暫陣雨；下半天鋒面通過之後，中南部平地降雨機率逐漸降低，剩下山區及北部、東半部地區仍有局部短暫陣雨，而東半部在鋒面通過時有局部較大雨勢發生的機率。氣象專家吳德榮提醒，周三、周四另一波鋒面及冷空氣南下，北台灣轉成「濕冷」，最低溫約在13度左右。

氣象局指出，今白天各地仍較為舒適、溫暖，北台灣高溫約24、25度，其他地方仍可達26至30度；下午之後東北季風開始增強，北台灣逐漸轉涼，預計今晚至周一清晨，北台灣的氣溫會降到16度左右。

請繼續往下閱讀...

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局說，周一東北季風影響，北部及東半部天氣較涼，高溫約19至23度，中南部則仍然是晨間稍涼、白天溫暖、日夜溫差大的天氣；北部及東半部地區有局部短暫雨，南部山區偶有零星雨，其他地區維持多雲到晴的天氣；另外，中南部地區清晨仍有局部霧或低雲影響能見度。

氣象局預報，周二東北季風稍減弱，東半部地區有局部短暫雨，北部地區也有零星雨，其他地區為多雲到晴；北台灣氣溫稍回升，其他地區溫度變化不大。

氣象局提醒，周三至周五清晨另一波東北季風影響，這波東北季風強度較強，接近大陸冷氣團，預估中部以北及東北部低溫約13至15度；北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，中南部平地為多雲到晴的天氣。

▼台北未來一周溫度趨勢圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局表示，周五白天起至周六東北季風減弱，氣溫回升；東半部、北部地區及中南部山區有局部短暫雨，中南部平地仍維持多雲到晴。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今晚至周一鋒面及東北季風影響，迎風面北部、東半部有局部雨，北台灣雲量增多，天氣轉冷，背風面影響不大；周二有短暫空檔，迎風面降雨減緩，氣溫略回升。

吳德榮表示，周三、周四另一波鋒面及冷空氣南下，水氣多，北部、東半部有局部雨，中部亦有局部短暫雨的機率；氣溫雖未降得很低，北台灣轉成「濕冷」，最低溫約在13度左右，白天最高溫亦僅在17度左右；台北市氣象局測站最低溫雖僅降至15度左右，冷空氣分級仍屬東北季風的機率較高，但帶來濕冷的感覺，已沒有多大差別，要注意保暖；周五白天至周六天氣好轉，氣溫逐日回升。

ET快訊
Keanna傳訊苦勸！謝和弦不買帳再嗆聲…莉婭開戰正宮了
一夜暴增！南韓再添376人染疫　全境累計3526例17死
知名獸醫轟新口罩「變薄還變貴」：政府怎麼管理的　網友罵翻
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

病毒篩檢從1天變4Hrs　背後功臣是神秘「昆陽實驗室」

收假日變天全台有雨！兩波鋒面接力「濕冷探13度時間曝」　逼近冷氣團

收假日湧北返車潮！國道「八大地雷路段」車多　國5恐塞到深夜

北部護理師、清潔工4中鏢　專家憂「劉姓洗衣工」連環死亡事件重現

「壁咚激吻」只在戀愛階段有用　兩性作家教直男「哄女人的最高段數」

2月中跟團玩北陸→大阪！北部男感染「6天5夜」路徑曝光　3人遭隔離

知名獸醫轟新口罩「變薄還變貴」：政府怎麼管理的　網友罵翻

院內感染初步原因出爐！接觸醫護隔離14天…醫師說話：疫情已進入下個階段

不要遺漏任何個案！指揮中心發醫界通函：無明確旅遊史、有懷疑就可通報

台灣爆院內感染！北市聯合醫院3/2起發「門禁新令」　和平醫院禁一般探病

高三女「想考台大」困湖北求救！　母淚：孩子考這麼好...我害了她

老濕姬嬤興奮開箱成人情趣用品　保險套竟當汽球「灌氣」嗨翻天

柴散步突奔池塘游泳！媽崩潰抓狂　高八度召喚回來...網笑：叫聲太魔性

金旻載＆蘇珠妍《金師傅2》最萌CP　他羞親臉頰：我會成為更好的男朋友

確診增5例！案34醫院接觸者中鏢　「護理人員染疫」陳時中：關閉病房

228致詞口誤講成823、抗日案　韓國瑜否認後自拍影片道歉

快生了！懷孕浪浪自己找家安胎 他善心收留...瞬間當「現成阿公」

蕭敬騰走心飆唱《純金打造》！　徐佳瑩著迷：那種撕心裂肺的愛

好嚇人！西施翻白眼短促呼叫... 臉紅喝醉酒？網：聲音像泡泡龍

尼克＆ASHLEY新婚臥房

病毒篩檢從1天變4Hrs　背後功臣是神秘「昆陽實驗室」

收假日變天全台有雨！兩波鋒面接力「濕冷探13度時間曝」　逼近冷氣團

收假日湧北返車潮！國道「八大地雷路段」車多　國5恐塞到深夜

北部護理師、清潔工4中鏢　專家憂「劉姓洗衣工」連環死亡事件重現

「壁咚激吻」只在戀愛階段有用　兩性作家教直男「哄女人的最高段數」

2月中跟團玩北陸→大阪！北部男感染「6天5夜」路徑曝光　3人遭隔離

知名獸醫轟新口罩「變薄還變貴」：政府怎麼管理的　網友罵翻

院內感染初步原因出爐！接觸醫護隔離14天…醫師說話：疫情已進入下個階段

不要遺漏任何個案！指揮中心發醫界通函：無明確旅遊史、有懷疑就可通報

台灣爆院內感染！北市聯合醫院3/2起發「門禁新令」　和平醫院禁一般探病

快訊／澳洲爆死亡首例！　曾搭鑽石公主號郵輪

站久膝蓋炸痛！　專家曝「1招保養」超簡單...常用消炎止痛藥NG

不斷更新／澳洲第1起死亡案例　78歲病患「從鑽石公主號下船」後惡化！

疫情爆發！金價看漲今年挑戰1700美元　小資投資黃金有門道

企排挑戰賽／台電男女雙取一勝　1日展開第二輪關鍵對抗

貨車遭龍捲風一掃撞民宅自小客　屋主花3萬修...求償敗訴！

《音速小子》地球落難計！每個年齡都能和太空刺蝟一同全速前進

Keanna傳訊息苦勸…謝和弦不買帳再嗆「再遇到妳，我還是會走」！　莉婭開戰正宮了

快訊／一夜暴增！南韓再添376人染疫「累計3526例」　大邱慶北飆破3千

怎麼解救疲憊肌、鬆弛肌、無光肌　各種NG膚況？

玩台灣！日本短裙妹買珍奶上捷運 他捕捉「吸下去」邪惡瞬間網全歪樓

生活熱門新聞

獸醫轟口罩變薄、變貴　網友罵翻

北部3護理師中鏢　專家憂「劉姓洗衣工」事件重現

北部男確診！2月遊日本路徑曝光

三總感染科醫坦言：疫情有點進入照護體系

北東探13°C轉濕冷　下波強度逼近冷氣團

院內感染初步原因出爐　醫師說話

戴活性碳口罩！班導扯下：不是醫療口罩

北市聯合醫院3/2起發「門禁新令」

女曝空服員「入境免護照」　移民署回應了

收假日變天全台有雨！兩波鋒面接力「濕冷13度時間曝」

疫情升級　醫師揭「關鍵10件事」

兩性作家教直男哄女人的最高段數

他嘆229出生好悲劇　釣出苦男回：我一生只能過一次生日

國內出現首起院內感染！專家：要守好

更多熱門

相關新聞

北東探13°C轉濕冷　下波強度逼近冷氣團

北東探13°C轉濕冷　下波強度逼近冷氣團

各地在228連假都是多雲到晴的好天氣。中央氣象局表示，3月1日（周日）下半天將有東北季風報到，也有鋒面會通過，北東地區變天轉雨，3月4日（周三）東北季風增強，中部以北低溫將探13°C，北東有雨，強度逼近冷氣團，最冷時間曝光。

鋒面、東北季風影響　北台明變天

鋒面、東北季風影響　北台明變天

7字形容「228連假天氣」　下週北台濕冷13度

7字形容「228連假天氣」　下週北台濕冷13度

宜蘭規模3.2地震最大震度4級

宜蘭規模3.2地震最大震度4級

228連假後「2波冷空氣」影響時間曝

228連假後「2波冷空氣」影響時間曝

關鍵字：

氣象氣象雲吳德榮氣象局

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

抗議台積電賤價強徵　台灣吊車大王放狠話

獸醫轟口罩變薄、變貴　網友罵翻

Keanna嗆謝和弦拍冥婚照！接調查局電話：屁股自己擦

尷尬！狼導「性侵未成年」奪大獎　台下走光光

經痛到爆！女長肌瘤　媽：我60歲月經「都乖乖來」　醫一聽傻了

曾之喬靠櫻花樹拍美照…突被辰亦儒環抱亂入！

北部3護理師中鏢　專家憂「劉姓洗衣工」事件重現

差1個月出獄父子團圓！遭6人私刑死

謝和弦、莉婭「拍完婚紗照了」：愛可以戰勝一切

周子瑜捐款給韓國！被大陸網友譙翻

北部男確診！2月遊日本路徑曝光

三總感染科醫坦言：疫情有點進入照護體系

米蘭時裝周回來2韓人確診！宋慧喬、IU都有去

女護士大阪朝聖「百人演唱會」感染新冠肺炎！3人同場確診

玄彬最帥3大角色　一追就入坑！

更多

最夯影音

更多
高三女「想考台大」困湖北求救！　母淚：孩子考這麼好...我害了她

高三女「想考台大」困湖北求救！　母淚：孩子考這麼好...我害了她
老濕姬嬤興奮開箱成人情趣用品　保險套竟當汽球「灌氣」嗨翻天

老濕姬嬤興奮開箱成人情趣用品　保險套竟當汽球「灌氣」嗨翻天

柴散步突奔池塘游泳！媽崩潰抓狂　高八度召喚回來...網笑：叫聲太魔性

柴散步突奔池塘游泳！媽崩潰抓狂　高八度召喚回來...網笑：叫聲太魔性

金旻載＆蘇珠妍《金師傅2》最萌CP　他羞親臉頰：我會成為更好的男朋友

金旻載＆蘇珠妍《金師傅2》最萌CP　他羞親臉頰：我會成為更好的男朋友

確診增5例！案34醫院接觸者中鏢　「護理人員染疫」陳時中：關閉病房

確診增5例！案34醫院接觸者中鏢　「護理人員染疫」陳時中：關閉病房

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面