收假日變天全台有雨！兩波鋒面接力「濕冷探13度時間曝」　逼近冷氣團

▲今是228連假最後一天，全台都有降雨機率。（圖／資料照）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局表示，今天（3月1日）鋒面通過，天氣轉趨不穩定，上半天除東半部有局部降雨外，西半部也會有局部短暫陣雨；下半天鋒面通過之後，中南部平地降雨機率逐漸降低，剩下山區及北部、東半部地區仍有局部短暫陣雨，而東半部在鋒面通過時有局部較大雨勢發生的機率。氣象專家吳德榮提醒，周三、周四另一波鋒面及冷空氣南下，北台灣轉成「濕冷」，最低溫約在13度左右。

氣象局指出，今白天各地仍較為舒適、溫暖，北台灣高溫約24、25度，其他地方仍可達26至30度；下午之後東北季風開始增強，北台灣逐漸轉涼，預計今晚至周一清晨，北台灣的氣溫會降到16度左右。

請繼續往下閱讀...

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

氣象局說，周一東北季風影響，北部及東半部天氣較涼，高溫約19至23度，中南部則仍然是晨間稍涼、白天溫暖、日夜溫差大的天氣；北部及東半部地區有局部短暫雨，南部山區偶有零星雨，其他地區維持多雲到晴的天氣；另外，中南部地區清晨仍有局部霧或低雲影響能見度。

氣象局預報，周二東北季風稍減弱，東半部地區有局部短暫雨，北部地區也有零星雨，其他地區為多雲到晴；北台灣氣溫稍回升，其他地區溫度變化不大。

氣象局提醒，周三至周五清晨另一波東北季風影響，這波東北季風強度較強，接近大陸冷氣團，預估中部以北及東北部低溫約13至15度；北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，中南部平地為多雲到晴的天氣。

▼台北未來一周溫度趨勢圖。（圖／氣象局）

氣象局表示，周五白天起至周六東北季風減弱，氣溫回升；東半部、北部地區及中南部山區有局部短暫雨，中南部平地仍維持多雲到晴。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今晚至周一鋒面及東北季風影響，迎風面北部、東半部有局部雨，北台灣雲量增多，天氣轉冷，背風面影響不大；周二有短暫空檔，迎風面降雨減緩，氣溫略回升。



吳德榮表示，周三、周四另一波鋒面及冷空氣南下，水氣多，北部、東半部有局部雨，中部亦有局部短暫雨的機率；氣溫雖未降得很低，北台灣轉成「濕冷」，最低溫約在13度左右，白天最高溫亦僅在17度左右；台北市氣象局測站最低溫雖僅降至15度左右，冷空氣分級仍屬東北季風的機率較高，但帶來濕冷的感覺，已沒有多大差別，要注意保暖；周五白天至周六天氣好轉，氣溫逐日回升。