　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
公益 公益 互助 溫馨

高球冠軍李旻向王令麟學「初心」　感謝東森力挺年輕人站上世界舞台

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼總裁接見高爾夫球選手李旻，李旻 。（圖／記者徐文彬攝）

▲王令麟(左)與高球職業選手李旻相見歡，認為企業應力挺年輕人給他們機會。（圖／記者徐文彬攝，下同）

記者林璟倩／綜合報導

年僅25歲、生涯已拿下6座高爾夫球冠軍獎座的職業選手李旻，同時也是高爾夫球界罕見的金氏世界紀錄保持人之一，今(3/2)下午與東森集團總裁王令麟相見歡，李旻自爆本身就是ETtoday鐵粉，因此獲得東森集團贊助格外開心，近期將戴上印有ETtoday新聞雲Logo的高爾夫球帽，希望挾帶這股氣勢回到美國戰場打出好成績。

李旻12歲才開始打球，17歲進入職業選手生涯，19歲就拿下國際高球賽首冠，去年底因緣際會與王令麟一起打球而結緣，優秀的球技令王令麟大讚：「年紀輕輕就有這麼多好成績的職業選手，絕對值得栽培，贊助台灣選手讓他們為台灣得獎更是企業的責任，台灣需要更多企業站出來支持年輕人，才能讓他們有機會在世界的舞台上發光發亮。像我們『聲林之王』也培養出很多優秀的歌手，給予具備專業和企圖心的年輕人得到一個好的表現機會。」

▲▼總裁接見高爾夫球選手李旻，李旻 。（圖／記者徐文彬攝）

▲李旻將戴上有ETtoday新聞雲的高爾夫球帽出征美國。

活潑的李旻表示，平時自己就是ETtoday新聞雲的粉絲，最愛看運動雲和寵物雲，能獲得喜愛的企業贊助對選手來說就像吃了一顆定心丸，畢竟職業生涯很辛苦，能夠無後顧之憂的打球，對燒腦、不確定性高的高爾夫球而言更顯重要。李旻覺得自己很幸運，每次在遇到挫折或碰壁期時，都能遇到貴人相助，對於自己的成功，她謙虛的表示：「可能是我神經大條，所以面對壓力的時候，反而可以保持平常心，順著手感打出好成績。」

李旻特別談到世界球后曾雅妮是她的榜樣，除了卓越的表現激發她也想以世界冠軍、進入高爾夫球名人堂為目標，她更希望能像曾雅妮一樣，透過自身的成功與名氣，影響整個台灣高爾夫球風氣，並提攜後輩前進，為改善台灣體育環境盡一份心力。

▲▼總裁接見高爾夫球選手李旻，李旻 。（圖／記者徐文彬攝）

▲活潑的李旻興奮地表示自己平時就很常看ETtoday寵物雲。

經過幾次與王令麟碰面，李旻發現有別於印象中的成功企業家，王令麟私底下有著一顆年輕的心，對於年輕人的志趣與夢想都很有興趣也給予大力支持，讓李旻覺得自己也應該向王令麟學習兼顧追求成功也保持初心，尤其王令麟在公益方面的身體力行也相當令人敬佩，更期待有機會能一起陪伴偏鄉學童，為弱勢發聲。

▲東森大家長王令麟從2004年起開始贊助當時為921受災戶的詹詠然，照片中可見當年青澀模樣。

▲詹詠然及詹皓晴兩人雙雙拿下世界冠軍之後也不忘與王令麟分享榮耀。

王令麟秉持取之於年輕人、用之於年輕人的信念，成立東森基金會長期贊助許多優秀選手站上世界舞台，像是自2004年起贊助當時年僅14歲的網球世界冠軍詹詠然、詹皓晴姊妹，而後兩人雙雙拿下世界冠軍也不忘回東森與王叔叔分享榮耀；旅日美女棋王謝依旻也從12歲起或東森贊助至今，在日拿下4連霸後也不忘立刻返台與王令麟同享喜悅。東森基金會透過行動力挺年輕人全心投入在自己的專長，代表台灣在國際間贏得佳績，並希望繼續挖掘更多台灣之光，鼓勵年輕人勇敢追夢。

▼謝依旻與東森集團總裁王令麟分享女流棋聖賽四連霸的喜悅。

ET快訊
女星現身「醫院發燒門診」被拍！工作人員曝真相
員工無症狀確診！陸上櫃大企隱瞞「害全公司遭殃」　下場出爐
即／葡萄牙首2例確診！醫曾赴義大利　返國檢驗陽性
ET民調／85％憂新冠肺炎大爆發　62.9％支持公開隔離地點
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 公益最新 全站最新

從受災戶蛻變世界冠軍　詹詠然姊妹心靈導師竟是企業老闆

詹詠然、詹皓晴參與「送愛到部落」勉勵偏鄉孩子多嘗試並堅持夢想

詹氏姐妹感恩惜福訪貴人王令麟　討教自我品牌經營撇步

台灣之光！青年女棋王謝依旻返台　感謝東森長期栽培

詹詠然、詹皓晴參與「送愛到部落」勉勵偏鄉孩子多嘗試並堅持夢想

高球冠軍李旻向王令麟學「初心」　感謝東森力挺年輕人站上世界舞台

孩子從溜滑梯丟大把石頭挨罵！　新北媽氣炸嗆人：他一個人丟？

霸氣人夫送老婆5萬元LV包包！ 結帳竟刷她的卡：有喜歡就好^^

勿放到自動關機、充整晚比不充好　他曝：手機電池量低於20%耗損快

77歲爺領老人金遭歹徒尾隨行搶 反被一擊K.O...網驚：小龍回來啦！

等7年登《歌手》踢館「撕心裂肺飆唱」　PK蕭敬騰失敗哭了：太難受

21歲女歌手飆自創曲「海豚音+RAP」　蕭敬騰超驚豔：怎麼會那麼厲害

柴散步突奔池塘游泳！媽崩潰抓狂　高八度召喚回來...網笑：叫聲太魔性

下午茶首選！在家手作舒芙蕾鬆餅　「高挺外表+綿密口感」甜點控最愛

ㄎㄧㄤ爆海龜湯！室友慘遭殺害 歹徒牆留恐嚇文...她瞎猜「我就爛」

高爾宣小時候就看閻奕格比賽　cue她黑歷史「決賽有4個胸部XDD」

高球冠軍李旻向王令麟學「初心」　感謝東森力挺年輕人站上世界舞台

花蓮老農無法耕作　淚送牛孫再三叮嚀：改牛脾氣！去雲林種田

快訊／俄羅斯出現第3例「新冠肺炎」確診　青年義大利度假感染

孫淑媚超怕新冠肺炎「憋尿7小時」　不敢上流動廁所：收工衝回家解放

新增2例確診！印度神話「撐1個月」破滅　患者去過義大利、杜拜

防新冠肺炎少去診所？　醫曝「遇3狀況」快就醫...嬰發燒恐細菌感染

大咖名媛土色套裝遭嫌醜！　「超緊身光滑材質」 網笑翻：像2根大便

疫情黑天鵝襲擊！Fed降息預期升高　法人估台股「短線反彈可期」

新加坡研究：新冠肺炎發病初期「病毒量更多」　跟SARS相反！

收藏上百把吉他...王治平、黃國倫被封「琴聖」挨虧：瘋子！

巴黎時裝周／VALENTINO下個爆款花瓣包！三宅一生「破紙而出」超過癮

畫面曝光！未穿防具跳入鱷魚池　悲痛父奪回「2歲愛女頭顱」

公益熱門新聞

高球冠軍李旻向王令麟學「初心」

麗富康號召經銷商挽袖捐血解血荒

疫情衝擊！弱勢女學生付不出學費

帝王級牛郎出書所得全捐公益

領無津貼！嬤月賺數千辛苦養孫女

柯p大讚東森種樹+認養是企業典範

鳳小岳曾窮到撿過期食物！

10人一餐僅花2百！12歲長女暴瘦

王令麟侯友宜幸福市集狂掃作公益

張善政妻揮球拍獻公益廣告處女秀　

王令麟、吳宗憲為偏鄉孩子做早餐

東森集團「送愛到部落」不間斷

連續九年！集保結算所舉辦捐血活動

喜歡直接拿「白象獻曝」免費市集

更多熱門

相關新聞

領無津貼！嬤月賺數千辛苦養孫女

領無津貼！嬤月賺數千辛苦養孫女

受新冠肺炎影響開學已延後至2月底，但弱勢家庭的經濟壓力依舊不減，仍需各界幫忙。小欣（化名）的父母在她小時候離異，留下她跟奶奶同住，然而奶奶靠從事大樓清潔工的收入撫養小欣，尚且勉強度日，目前透過世界展望會協助課業與部分資助之外，仍盼外界發揮愛心。

疫情下，被遺忘的一群人......

疫情下，被遺忘的一群人......

鳳小岳曾窮到撿過期食物！

鳳小岳曾窮到撿過期食物！

疫情衝擊！弱勢女學生付不出學費

疫情衝擊！弱勢女學生付不出學費

東森首屆績優站所服務獎　新竹物流包辦前3

東森首屆績優站所服務獎　新竹物流包辦前3

關鍵字：

公益愛心雲東森基金會王令麟台灣之光李旻

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

被爆是「謝和弦前女友」成語蕎發聲了

男大生超狂自我隔離…30天沒傳染人

同機旅客有人確診！台以色列團行程中斷

新天地教主哥「也得肺炎」搶救5天亡！李萬熙爆搭船逃跑

蕾菈走紅毯中門大開　滴妹也來了辣翻

木星走鐘獎「沒穿內衣」現身

《梨泰院》安普賢拿過金牌　真實身分惹不起

網紅從韓國回台沒隔離！秒參加「全台YouTuber大型聚會」

WHO赴中國考察　公布新冠肺炎14症狀

她泳池邊慶生　丈夫倒24kg乾冰「製造視覺效果」3人慘死

小五起遭性侵11年！女大生冰存保險套　媽媽男友下場曝

即／台北驚傳「自主管理男」超商外猝死

3/5起實名制口罩每人7天內「可多買一片」

謝和弦「踩羊頭」打卡暨南大學遭譴責！

CIRCUS小馬消失9年現況曝光！引退當上CEO…娶回英國正妹

更多

最夯影音

更多
孩子從溜滑梯丟大把石頭挨罵！　新北媽氣炸嗆人：他一個人丟？

孩子從溜滑梯丟大把石頭挨罵！　新北媽氣炸嗆人：他一個人丟？
霸氣人夫送老婆5萬元LV包包！ 結帳竟刷她的卡：有喜歡就好^^

霸氣人夫送老婆5萬元LV包包！ 結帳竟刷她的卡：有喜歡就好^^

勿放到自動關機、充整晚比不充好　他曝：手機電池量低於20%耗損快

勿放到自動關機、充整晚比不充好　他曝：手機電池量低於20%耗損快

77歲爺領老人金遭歹徒尾隨行搶 反被一擊K.O...網驚：小龍回來啦！

77歲爺領老人金遭歹徒尾隨行搶 反被一擊K.O...網驚：小龍回來啦！

等7年登《歌手》踢館「撕心裂肺飆唱」　PK蕭敬騰失敗哭了：太難受

等7年登《歌手》踢館「撕心裂肺飆唱」　PK蕭敬騰失敗哭了：太難受

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面