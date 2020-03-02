高球冠軍李旻向王令麟學「初心」　感謝東森力挺年輕人站上世界舞台

▲王令麟(左)與高球職業選手李旻相見歡，認為企業應力挺年輕人給他們機會。（圖／記者徐文彬攝，下同）

記者林璟倩／綜合報導

年僅25歲、生涯已拿下6座高爾夫球冠軍獎座的職業選手李旻，同時也是高爾夫球界罕見的金氏世界紀錄保持人之一，今(3/2)下午與東森集團總裁王令麟相見歡，李旻自爆本身就是ETtoday鐵粉，因此獲得東森集團贊助格外開心，近期將戴上印有ETtoday新聞雲Logo的高爾夫球帽，希望挾帶這股氣勢回到美國戰場打出好成績。

李旻12歲才開始打球，17歲進入職業選手生涯，19歲就拿下國際高球賽首冠，去年底因緣際會與王令麟一起打球而結緣，優秀的球技令王令麟大讚：「年紀輕輕就有這麼多好成績的職業選手，絕對值得栽培，贊助台灣選手讓他們為台灣得獎更是企業的責任，台灣需要更多企業站出來支持年輕人，才能讓他們有機會在世界的舞台上發光發亮。像我們『聲林之王』也培養出很多優秀的歌手，給予具備專業和企圖心的年輕人得到一個好的表現機會。」

▲李旻將戴上有ETtoday新聞雲的高爾夫球帽出征美國。

活潑的李旻表示，平時自己就是ETtoday新聞雲的粉絲，最愛看運動雲和寵物雲，能獲得喜愛的企業贊助對選手來說就像吃了一顆定心丸，畢竟職業生涯很辛苦，能夠無後顧之憂的打球，對燒腦、不確定性高的高爾夫球而言更顯重要。李旻覺得自己很幸運，每次在遇到挫折或碰壁期時，都能遇到貴人相助，對於自己的成功，她謙虛的表示：「可能是我神經大條，所以面對壓力的時候，反而可以保持平常心，順著手感打出好成績。」

李旻特別談到世界球后曾雅妮是她的榜樣，除了卓越的表現激發她也想以世界冠軍、進入高爾夫球名人堂為目標，她更希望能像曾雅妮一樣，透過自身的成功與名氣，影響整個台灣高爾夫球風氣，並提攜後輩前進，為改善台灣體育環境盡一份心力。

▲活潑的李旻興奮地表示自己平時就很常看ETtoday寵物雲。

經過幾次與王令麟碰面，李旻發現有別於印象中的成功企業家，王令麟私底下有著一顆年輕的心，對於年輕人的志趣與夢想都很有興趣也給予大力支持，讓李旻覺得自己也應該向王令麟學習兼顧追求成功也保持初心，尤其王令麟在公益方面的身體力行也相當令人敬佩，更期待有機會能一起陪伴偏鄉學童，為弱勢發聲。

▲東森大家長王令麟從2004年起開始贊助當時為921受災戶的詹詠然，照片中可見當年青澀模樣。

▲詹詠然及詹皓晴兩人雙雙拿下世界冠軍之後也不忘與王令麟分享榮耀。

王令麟秉持取之於年輕人、用之於年輕人的信念，成立東森基金會長期贊助許多優秀選手站上世界舞台，像是自2004年起贊助當時年僅14歲的網球世界冠軍詹詠然、詹皓晴姊妹，而後兩人雙雙拿下世界冠軍也不忘回東森與王叔叔分享榮耀；旅日美女棋王謝依旻也從12歲起或東森贊助至今，在日拿下4連霸後也不忘立刻返台與王令麟同享喜悅。東森基金會透過行動力挺年輕人全心投入在自己的專長，代表台灣在國際間贏得佳績，並希望繼續挖掘更多台灣之光，鼓勵年輕人勇敢追夢。

▼謝依旻與東森集團總裁王令麟分享女流棋聖賽四連霸的喜悅。