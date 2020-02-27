助學行動捐起來！身分不符領無津貼　嬤當清潔工月賺數千苦養孫女

▲剛開學讓許多弱勢家庭備感經濟壓力。（示意圖／取自Pixabay）

記者林璟倩／綜合報導

受新冠肺炎影響開學已延後至2月底，但弱勢家庭的經濟壓力依舊不減，仍需各界幫忙加入台灣世界展望會「助學行動」。小欣（化名）的父母在她小時候離異，留下她跟奶奶同住，然而奶奶靠從事大樓清潔工的收入撫養小欣，尚且勉強度日，目前透過台灣世界展望會協助課業與部分資助之外，仍盼外界發揮愛心。

隨著奶奶年邁的身體漸難負荷，只能轉作資源回收。由於小欣的法律撫養權不屬於奶奶，無法領取政府補助津貼，祖孫生活陷於困頓之中。「我每個月收入只有數千元，繳付房租之後就沒有剩餘，實在擔心孫女以後沒著落！」奶奶擔憂生活之外，也很擔心小欣輕微的閱讀障礙會影響學習。

▲在助學支持下，小欣升高中後自信大有提升。（圖／台灣世界展望會提供）

所幸在小欣7歲時，台灣世界展望會開始提供助學支持與資助陪伴，舒緩奶奶的經濟壓力。平時，社工員常陪伴、鼓勵小欣閱讀、寫字，耐心挑出她漏寫的字，或請志工協助輔導課業，小欣也逐漸被激發出學習熱忱。

上了國中後，一開始，小欣不懂得用適當的話語回應同學，在班上經常碰壁，也使自己在人際相處上較沒自信。世界展望會的社工員鼓勵小欣加入「生涯發展與培力」，在活動中學習並參與同儕的討論、互動，現在她能煥然又有朝氣的表達，自信心大有提升，也結交了許多朋友。

去年，小欣順利升上高中，新學期更被選為副班長，還獲老師推薦二年級進入企業實習。小欣十分期待擁有這份實習機會，她也特別在寫給資助人的卡片上，向資助人分享學習心情：「去年我升上高中，交了很多新朋友，也知道世界其實很大，有很多不同的可能！我感到好開心，期待未來有更多新的學習！」

▲經濟弱勢家庭除了擔心開學後的疫情，更多一層對於教育支出費用的擔憂。（圖／台灣世界展望會提供）

台灣世界展望會透過「助學行動」，穩固清寒學子的求學路，並透過學生中心、課後照顧／輔導及學前預備等服務工作，共計幫助約167,800 人次經濟弱勢家庭兒少。近期大環境受疫情衝擊，不僅影響了弱勢家庭的生計，亦使清寒兒少在求學路上增添挑戰，因此邀請民眾支持「國內助學行動」，在新學期開始，陪伴經濟弱勢家庭孩子的拓寬學習視野，穩步開創未來！

瞭解更多「助學行動」，請至台灣世界展望會網站：www.worldvision.org.tw

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